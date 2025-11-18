André Rieu najavio još jedan koncert nakon rasprodanog u Areni Zagreb!

Ulaznice za koncert 20. studenog 2026. u Areni Zagreb od danas su u prodaji u sustavu Eventim.

Još jednom je André Rieu osvojio srca hrvatske publike – njegov koncert u Zagrebu 26. studenoga 2025. službeno je rasprodan. Kao odgovor na velik interes i ljubav publike, slavni violinist i njegov Johann Strauss Orchestra s oduševljenjem najavljuju novi datum: 20. studenoga 2026. Oni koji su ove godine ostali bez ulaznica sada će imati još jednu divnu priliku uživati u njegovom očaravajućem svijetu valcera, romantike i bezvremenskih melodija.

''Hrvatska zauzima posebno mjesto u mom srcu. Toplina i oduševljenje vaše publike jednostavno su nezaboravni. Jedva čekam ponovno doći i podijeliti s vama radost glazbe!'' poručuje Rieu.

André Rieu - 2 Foto: PR

S više od 40 milijuna prodanih albuma i preko 700.000 posjetitelja godišnje na više od 80 koncerata diljem svijeta, André Rieu zasigurno je jedan od najuspješnijih glazbenih izvođača današnjice. Njegove turneje redovito pune arene od Čilea do Abu Dhabija, a sada će još jednom svoju glazbu donijeti i hrvatskoj publici.

Zagrebačku publiku očekuje divna večer ispunjena bezvremenskim klasicima opere, mjuzikla, operete, ali i filmske i popularne glazbe te, naravno, nezaobilaznim valcerima. Jedinstvenu izražajnost dirigenta besprijekorno prati njegov Johann Strauss orkestar poznat po svojim lepršavim izvedbama kojima publici otvara put u svijet glazbe i plesa. Njihove nastupe pune humora, raskošnih kostima, s očaravajućim dizajnom pozornice i rasvjete jednako vole sve generacije. Svaki je koncert jedinstveni spektakl ispunjen čarolijom i umijećem koji vrijedi doživjeti!

''Već cijelo desetljeće s Andréom Rieuom ispisujemo priču punu spektakla, emocija i nezaboravnih trenutaka. Deset godina suradnje koja je oduševila stotine tisuća ljudi – i samo raste! Njegov povratak u Zagreb još je jedan dokaz koliko je ta veza posebna. Publiku očekuje večer koju će pamtiti cijeli život'', izjavio je Alen Ključe, direktor Star produkcije.

Rođen u Maastrichtu u glazbenoj obitelji, André Rieu danas je najuspješniji violinist i najprodavaniji klasični glazbenik svih vremena. Njegov je otac bio dirigent Limburgškog simfonijskog orkestra, a André je violinu počeo svirati s pet godina. Godine 1978. osnovao je svoj prvi ansambl, Maastricht Salon Orchestra, koji je 1987. prerastao u Johann Strauss Orchestra – danas najveći privatni orkestar na svijetu.

André Rieu približio je klasičnu glazbu milijunima ljudi širom svijeta i pretvorio valcer u međunarodnu senzaciju. Članovi orkestra i solisti dolaze iz šesnaest različitih zemalja. André ima i vlastiti kostimografski atelje, kao i četiri pozornice te četiri kompleta instrumenata kako bi njegovi koncerti mogli nesmetano putovati s kontinenta na kontinent. Uz orkestar putuje i njegov stručni tim – osobni trener, liječnik i čak tri kuhara.

André Rieu ima 22,5 milijuna pratitelja na društvenim mrežama, a njegovi su videozapisi na YouTubeu pregledani više od milijardu puta. Kao što mnogi svjedoče: André Rieu nije glazbenik za jednu večer - on je umjetnik za cijeli život!

Dođite, iskusite čaroliju i provjerite zašto je André Rieu jedan od najpopularnijih izvođača na svijetu! Ulaznice su u prodaji u sustavu Eventim.