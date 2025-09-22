Stigao je dugoočekivani projekt Ane Rucner, na kojem je radila godinama: "Ovo sam uistinu ja!"

Ana Rucner je objavila dugoočekivani album "Balkanija", kojeg je snimila u suradnji sa Zlatkom Timotićem – Zlajom.

Nakon dugo iščekivanja, intenzivnog rada i stvaranja, Ana Rucner konačno predstavlja svoj najsnažniji glazbeni projekt do sada: album "Balkanija".

Ovaj dugoočekivani album nije samo još jedno diskografsko izdanje. "Balkanija" je višeslojno umjetničko putovanje, koje je započelo još 2018. godine u suradnji s poznatim producentom, aranžerom i autorom Zlatkom Timotićem – Zlajom, a danas konačno dolazi pred publiku u svom finalnom obliku.

Ana Rucner - 2 Foto: Tucano Vision/Hit Records Promo

Ana Rucner - 4 Foto: Tucano Vision/Hit Records Promo

"Moja suradnja sa Zlatkom Timotićem – Zlajom započela je još 2018. godine, a na albumu smo radili otprilike četiri godine. Nakon toga smo ga pustili da ‘odleži’, pa ponovno preslušavali i ustvari, cijelo vrijeme radili na njemu dok nije bio uistinu spreman da ugleda svjetlo dana. Stvarajući sa Zlajom kroz sve ove godine, ponekad u nevjerojatnim situacijama i onda kad nije bilo mogućnosti zbog korone, za mene je iskustvo koje bi moglo postati roman u nekoliko nastavaka. Bilo je izazovno, trnovito, ali od početka blagoslovljeno – i zato je trajalo toliko dugo", otkriva Ana.

"Balkanija" je jedna nova dimenzija Aninog glazbenog izraza – album u kojem se ističu makedonski ritmovi, pjevanje na originalnom romskom jeziku, te spektakularna suradnja s puhačkim orkestrom Elvisa Bajramovića, dvostrukim pobjednikom legendarne Guče.

Pogledaji ovo Celebrity Influencerica objavila prvi video nakon smrti trogodišnjeg sina: ''Neću uljepšavati stvari...''

Snažan autorski pečat, istinske emocije i ljubav prožimaju svaku notu, a sam naziv albuma osmislio je Miroslav Rus, jedan od najpoznatijih autora u regiji i Anin prijatelj već dvadeset godina.

Ana Rucner - 3 Foto: Tucano Vision/Hit Records Promo

"Kako sam početkom godine započela suradnju s izdavačkom kućom Hit Records gdje sam dobila onu podršku kojoj sam oduvijek težila, odlučila sam da je vrijeme da moj album zaživi, a upravo ga je Miroslav Rus i nazvao imenom "Balkanija" uz riječi: "Zvat će se tako jer to si upravo ti - Balkan i Ja". To mi se dopalo jer korijeni moje obitelji zaista spajaju razne dijelove Balkana, to sam uistinu ja", ispričala je Ana.

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Još malo do poroda! Lijepa Hercegovka koju regija obožava pokazala poveći trudnički trbuh

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Prekrasna priča! Naša glazbena diva podijelila fotku prvog plesa prije 38 godina

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako je Maja Šuput pred gostima slagala vlastitu rođendansku tortu!

Pogledaji ovo Celebrity Trudna supruga Janka Popovića Volarića moli za pomoć, našla se u teškoj situaciji