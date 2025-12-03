ToMa predstavlja pjesmu ''Božić je'': Emotivna glazbena priča koja unosi toplinu, nostalgiju i duh blagdana!

Mladi glazbenik Tomislav Marić ToMa ovih je blagdana pripremio posebno iznenađenje za svoju publiku – novu božićnu pjesmu ''Božić je'', toplu i emotivnu skladbu koja već na prvo slušanje budi osjećaje zajedništva, radosti i blage melankolije, karakteristične za ovo najljepše doba godine.

Usprkos intenzivnom razdoblju u kojem istovremeno završava svoj drugi studijski album, čiji se izlazak očekuje krajem veljače, te se priprema za veliki samostalni koncert u Tvornici kulture 18. travnja 2026., ToMa je pronašao inspiraciju i trenutak mira kako bi snimio pjesmu koja već sada obećava postati dio blagdanske tradicije.

„Dugo sam htio objaviti božićnu pjesmu“, otkriva ToMa, dodajući kako je magija nastala onog trenutka kada su mu autori Nino Mujagić i Haris Rahmanović predstavili kompoziciju u kojoj je prepoznao sve što je ikada želio od blagdanske pjesme – jednostavnost, toplinu i snažnu emociju.

ToMa - 2 Foto: Ivana Dobrovoljec / PR

''Božić je upravo sve što sam ikada htio u jednoj ovakvoj pjesmi. Nadam se da će ljudi osjetiti emociju koja me osvojila na prvo slušanje'', kaže ToMa.

Skladba donosi savršenu ravnotežu blage sjete, obavijenu svijetlim blagdanskim raspoloženjem. Za aranžman i produkciju zaslužni su Hrvoje i Ante Domazet, koji su pjesmu upotpunili nježnim, svečanim i profinjenim zvukom, naglasivši ono najvažnije – toplinu i osjećaj pripadnosti koji Božić nosi sa sobom.

Publika će pjesmu uskoro moći slušati na svim streaming platformama, a do tada ToMu možete doživjeti uživo na njegovim adventskim nastupima:

4.12. – Osijek

6.12. – Zaprešić

13.12. – Šibenik

14.12. – Varaždin

19.12. – Karlovac

26.12. – Božić u Ciboni

Toma koncerti Foto: PR

S novom pjesmom ''Božić je'', ToMa službeno otvara blagdansku sezonu – donoseći glazbu koja grije srce, spaja ljude i podsjeća nas na najljepše vrijednosti Božića.