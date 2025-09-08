Ana Marija Šir i Ella predstavljaju "Meso o meso", pjesmu koja vraća u osamdesete!

Ana Marija Šir udružila je snage s Ellom Jantoš u novom singlu "Meso o meso", nostalgičnoj posveti osamdesetima i synthpop estetici.

Nakon zapaženog debitantskog singla "Moj tajni lutkar", violistica i akademska glazbenica Ana Marija Šir nastavlja svoj autorski projekt Šir, ovaj put u suradnji s glazbenom ikonom devedesetih, Ellom Jantoš. Rezultat je pjesma upečatljivog naslova "Meso o meso", koja donosi nostalgičnu posvetu osamdesetima i synthpop estetici.

Pjesma je nastala spontano, prvotno kao ideja za remix koji se nikad nije realizirao. Ana Marija ju je zatim reciklirala i pretvorila u autorsku kompoziciju, uz tekst Denisa Špičića, dugogodišnjeg suradnika s kojim je već radila na remiksu pjesme "U tvojoj sobi" za Detectiva Jonesa:

"Jako volim osamdesete i synthpop, a Denis je napisao tekst koji se savršeno uklopio u ono što sam zamislila. U jednom razgovoru nam je oboma Ella pala na pamet - i to je bilo to”, kaže Ana Marija i dodaje: „Suradnja s Ellom me oduševila jer mi je nevjerojatno da je žena koja je bila idol i ikona devedesetih toliko jednostavna, otvorena i ugodna za suradnju. Sve smo se dogovarale odmah, brzo i bezbolno."

Suradnja s Ellom dogodila se putem društvenih mreža.

"Ana Marija mi je pristupila preko društvenih mreža i odmah smo kliknule. Mislim da su ovakve suradnje jako važne i stimulativne", ističe Ella.

Singl "Meso o meso" sniman je pankerski, baš kao i njezin prvi singl, u kuhinji, bez velikih studijskih produkcija, dok je miks i master radio Anin životni partner Igor Pauk, a video spot koji nadopunjuje ovu glazbenu priču je napravila sama glazbenica prema motivima Maye Beus.

Za Anu Mariju, zaposlenu u Hrvatskom narodnom kazalištu, majku troje djece i autoricu niza remikseva za glazbenike poput Natali Dizdar, Kids from the Sky, Detective Jones, projekt Šir predstavlja novo stvaralačko poglavlje - spoj autorskih stvari u suradnji s Ani Mariji posebno dragim pjevačicama.

"'Meso o meso' je za mene pjesma o trenucima koji su sirovi, stvarni i nefiltrirani. Kao život - i kao naša kuhinja u kojoj je sve nastalo", dodaje Ana Marija.

