Amir Kazić Leo singlom "Ljubav bez granica" najavio novi album!

Amir Kazić Leo predstavlja svoj novi singl "Ljubav bez granica", koji ujedno najavljuje i izlazak njegovog novog studijskog albuma "Raširena kapija".

Riječ je o pjesmi koja će slušatelje osvojiti toplinom i emocijom. Upravo zbog te posebne energije, "Ljubav bez granica" odabrana je kao najavni singl albuma.

Amir Kazić Leo Foto: Borna Hržina

"Ovu pjesmu sam odabrao jer je imala 'ono nešto' da bude najavni singl albuma. Uz pjesmu dolazi i videospot koji je snimljen u Poreču pod redateljskom palicom Katje Restović. Jako sam sretan jer imamo jednu lijepu zaokruženu priču", izjavio je Leo.

Glazbu za pjesmu potpisuje sam Amir Kazić Leo, tekst je napisao Saša Žigić, dok aranžman potpisuje Branimir Mihaljević.

Na nadolazećem albumu Amir Kazić Leo ostaje vjeran svom senzibilitetu, a publika će i ovaj put prepoznati iskrenost i emociju koje su obilježile njegovu dugogodišnju karijeru.

"Veseli me izlazak novog albuma. Pjesme imaju zvuk dobre stare glazbe, baš onako kako smo htjeli da zvuče. Nadam se da će se publici svidjeti koliko i nama", poručio je Leo.

