Ovo putovanje Bebek je čekao cijelu karijeru: "Početak ostvarivanja jednog sna"

Željko Bebek odlučio se počastiti ususret svom 80. rođendanu i otići u London, gdje je sa sinom Zvonom snimao nove pjesme u kultnom studiju.

Željko Bebek krajem godine će proslaviti 80. rođendan, no legenda rock glazbe ne staje s nastupima i snimanjima novih pjesama.

Omiljeni pjevač, koji je velikim koncertom preklani obilježio 50 godina glazbenog i diskografskog rada, ovih dana je boravio u Londonu, gdje je u kultnom glazbenom studiju Abbey Road snimio nove pjesme. Na ovom putovanju su mu se pridružili i supruga Ružica, sin Zvone, koji već nekoliko godina svira s njim i ima zajedničke pjesme, te direktor njegove diskografske kuće Želimir Babogredac.

Galerija 26 26 26 26 26

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda naše serije rastužila fanove posljednjom objavom: ''Zadnji dan...''

"Uranjeni poklon za 80. rođendan! Snimamo u legendarnom @abbeyroadstudios, pjesme koje su moj uranjeni rođendanski poklon – sebi i svima vama", napisao je Beben zahvalivši se svom diskografu na ovoj prilici, dok je u jednom ranijem postu stavio "Početak ostvarivanja još jednog sna".

Željko Bebek s obitelji u Međugorju - 1 Foto: Instagram

In Magazin: Željko Bebek - 2 Foto: In Magazin

Željko Bebek s obitelji - 1 Foto: Instagram

Željko Bebek Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Oduševljenje Bebekovim ostvarenjem dugogodišnjeg sna - dolaska u studio u kojem je snimala i grupa The Beatles, izrazili su i njegovi fanovi na Instagramu, koji su ispod objave stavljali emotikone sreće i uzbuđenja.

Iako je objavio niz hitova zadnjih nekoliko godina kao i live album "Live @ Arena, 50 godina karijere", Bebek je svoje posljednje studijsko izdanje "Mali oblak ljubavi" objavio još 2021. godine.

Protekli mjesec obitelj Bebek je boravila u Australiji, o čemu više pročitajte OVDJE.

Ljetna oluja uhvatila je Bebekove u Splitu, a kako su se proveli, pročitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Rođendan iz snova! Pogledajte kakvo je slavlje Fani Stipković organizirala za svog sinčića

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Vrućim prizorima u bikiniju srpska pjevačica istaknula tetovaže na skrivenim mjestima

Pogledaji ovo inMagazin Tko je Filipinac iz Supertalenta? U Hrvatsku je došao s dirljivim ciljem, a iznenadit će vas što je po struci

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se njega? Evo kako živi i izgleda godinama nakon uloge u planetarno popularnoj seriji!