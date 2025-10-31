Ovo putovanje Bebek je čekao cijelu karijeru: "Početak ostvarivanja jednog sna"

Željko Bebek odlučio se počastiti ususret svom 80. rođendanu i otići u London, gdje je sa sinom Zvonom snimao nove pjesme u kultnom studiju.
Željko Bebek krajem godine će proslaviti 80. rođendan, no legenda rock glazbe ne staje s nastupima i snimanjima novih pjesama.
Omiljeni pjevač, koji je velikim koncertom preklani obilježio 50 godina glazbenog i diskografskog rada, ovih dana je boravio u Londonu, gdje je u kultnom glazbenom studiju Abbey Road snimio nove pjesme. Na ovom putovanju su mu se pridružili i supruga Ružica, sin Zvone, koji već nekoliko godina svira s njim i ima zajedničke pjesme, te direktor njegove diskografske kuće Želimir Babogredac.
"Uranjeni poklon za 80. rođendan! Snimamo u legendarnom @abbeyroadstudios, pjesme koje su moj uranjeni rođendanski poklon – sebi i svima vama", napisao je Beben zahvalivši se svom diskografu na ovoj prilici, dok je u jednom ranijem postu stavio "Početak ostvarivanja još jednog sna".
Željko Bebek s obitelji u Međugorju - 1 Foto: Instagram
In Magazin: Željko Bebek - 2 Foto: In Magazin
Željko Bebek s obitelji - 1 Foto: Instagram
Željko Bebek Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Oduševljenje Bebekovim ostvarenjem dugogodišnjeg sna - dolaska u studio u kojem je snimala i grupa The Beatles, izrazili su i njegovi fanovi na Instagramu, koji su ispod objave stavljali emotikone sreće i uzbuđenja.
Iako je objavio niz hitova zadnjih nekoliko godina kao i live album "Live @ Arena, 50 godina karijere", Bebek je svoje posljednje studijsko izdanje "Mali oblak ljubavi" objavio još 2021. godine.
Protekli mjesec obitelj Bebek je boravila u Australiji, o čemu više pročitajte OVDJE.
Ljetna oluja uhvatila je Bebekove u Splitu, a kako su se proveli, pročitajte OVDJE.
