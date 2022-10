Robert Kraft i Dana Blumberg vjenčali su se nakon tri godine veze i to na zabavi iznenađenja koju su organizirali za brojne slavne goste i prijatelje.

Američki milijarder i vlasnik NFL-a Robert Kraft oženio je svoju 34 godine mlađu djevojku na ceremoniji na Manhattanu, a sretnim mladencima zapjevao je i Elton John.

81-godišnji Robert vjenčao se s 47-godišnjom oftalmologinjom Danom Blumberg na zabavi iznenađenja koju su nazvali "Kickoff and a Touchdown Party". Par koji je počeo izlaziti 2019. godine unajmio je dvoranu Hall des Lumières na donjem Manhattanu i iznenada poručio prijateljima i članovima obitelji da se svečano obuku i dođu, izvijestio je The New York Post.

Među pozvanima bili su glazbenici Jon Bon Jovi i Kenny Chesney, filmski tajkun Ari Emanuel, filmski producent Brian Grazer, bivši igrač Patriotsa Tom Brady Patriotsa te mnogi drugi i navodno nitko od gostiju nije znao da će se vjenčanje održati. Izvori su za The Post rekli da je gostima prikazan 10-minutni video para, prije nego što ih je glas službenog komentatora NFL-a Ala Michaelsa predstavio okupljenima kao muža i ženu.

Mladenci su prvi ples otplesali uz nastup Eda Sheerana, a Dana je prvo zablistala u bijelom kombinezonu iz kojeg se presvukla u vjenčanicu.

"Htjeli su ući u zonu dijeljenja sreće jedno s drugim i zbližavanja ljudi", rekao je prijatelj para za medije.

Robert je prethodno bio oženjen svojom ljubavlju sa fakulteta i filantropkinjom Myrom Kraft koja je preminula 2011. od posljedica raka u 68. godini života.

