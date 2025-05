Frontmen grupe Ogenj o nastupu Marka Bošnjaka na Eurosongu: ''Da ne uvrijedim opet nekoga...''

Tomislav Mihac Kovačic utješio je Marka Bošnjaka zbog neprolaska u finale Eurosonga.

Frontmen grupe Ogenj koja je bila veliki favorit za pobjedu na ovogodišnjoj Dori, Tomislav Mihac Kovačic, oglasio se nakon neprolaska Marka Bošnjaka u finale Eurosonga.

Tomislav Mihac Kovačic - 6 Foto: In Magazin

Na svom Facebooku utješio je mladog pjevača.

Marko Bošnjak - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Isplivale fotografije s jedne od Diddyjevih divljih zabava, poznata mama dovela je i svoje kćeri

"A ne znam… Nakon prospavane noći i dalje ne znam kaj bi rekel na fčeronji nastup, i kak da čoveka utješim…", napisao je u opisu videa.

"I, jeste gledali Eurosong polufinale? Je grdo. Marko, znam da ti nije lako, bilo je i nama još više, ali izdržali smo nekako... Moj savjet ti je... Rekao bih ti - izdrži muški, ali da ne uvrijedim opet nekoga..." rekao je Tomislav.

A svojim videom pokrenuo je lavinu komentara.

"Ovo je krajnje neprimjereno... Marko Purišić je sportski i kulturno podržao Bošnjaka i rekao da je zaslužio finale što je i istina na kraju krajeva... A ti si me baš razočarao... Ja sam mislio da ste prihvatili drugo mjesto kako je i Marko prihvatio svoje drugo mjesto prošle godine... Ali očito vrag vam ne da mira pa sarkazmom komentirate našeg Bošnjaka... Sad ste pokazali svoje pravo lice'', ''Kakvi su ovo komentari i čemu ovo. Mislim ok, dobit će reach ovim svađanjoma na fejsbuku i to je to'', ''Vrijedi nam više Marko zadnji nego ti prvi, vjeruj mi... A nakon ovoga istupa možeš jedino izaći u novinama ko odvratni homofob k'o šta je i sva tvoja takozvana publika. Ali nema veze,ti ćeš se pomolit i Bog će ti sve oprostit je l' tako?", ''Pitam se kako bi Isus reagirao. Bi li se narugao? Amen'', "Na Dori sam iskreno navijala za Ogenj jer mi se pjesma stvarno svidjela, ali sad mi je žao što jesam. Ne podržavam ljude koji šire negativu. Ako se toliko pozivate na vjeru, onda bi se to trebalo vidjeti i u vašem ponašanju, u poštovanju, toleranciji i ljubavi prema drugima, a ne u osuđivanju i provokacijama'', neki su od žestokih komentara.

Pogledaji ovo Celebrity Išla pod nož? Savršeno zaobljene obline milijarderke u sićušnom bikiniju potaknule su šuškanja

Mislite li vi da je Tomislavov video sarkastičan? Da, ovo je grozno od njega

Ne, čovjek je iskreno rekao

Ne znam, teško mi je procijeniti Da, ovo je grozno od njega

Ne, čovjek je iskreno rekao

Ne znam, teško mi je procijeniti Ukupno glasova:

Ogenj Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Ogenj Foto: Livio Andrijić/CROPIX

Podsjetimo, grupa Ogenj završila je druga na Dori, imali su najviše glasova publike, dok je Marko Bošnjak imao najviše glasova žirija.

''Mi smo s te Dore došli kao drugi, ali daleko smo od toga da smo izgubili. U trenutku pomisliš bili smo tako blizu pobjedi, međutim, bili smo stvarno dotaknuti koliko nas je Hrvatska podržala'', rekao je Tomislav za IN magazin.

Ogenj - 1 Foto: Marko Prpic/Pixsell

Grupa Ogenj našla se u središtu pažnje kada im je zagrebački klub Močvara otkazao nastup kao predgrupi legendarnih keltskih pankera The Rumjacks. Razlog koji su naveli je taj da je Ogenj u svojoj pjesmi ''Duša'' propagirao pro-life tematiku. Tomislava su tada neki kritizirali jer je pro-life, a drugi su ga optuživali za homofobne statuse.

Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer potaknuo brojne reakcije upečatljivim izdanjem: "Rođen za svjetsku scenu!"

Priznao je kako mu je cijela situacija naštetila te kako danas vjeruje da je pametniji i zreliji.

''Ja sam takav i često imam poriv reći ono što mislim i biti iskren oko toga. Ne bih mogao živjeti da to ne napravim. U isto vrijeme, neke stvari nisam trebao reći, ali neke stavove ne mogu i neću mijenjati. Otac sam četvero djece i da, pro-life sam. To nije stav benda, nego moj stav, ali jasno mi je zašto su nas sve razvlačili jer sam frontmen. No ostali su uz mene jer znaju tko sam i kako razmišljam. Kasnije su se neki članovi mijenjali, ali ne zbog ove situacije. Ja nisam klečavac i nemam takve stavove. Žao mi je samo da svi ovi koji su me napadali nisu došli i porazgovarali sa mnom da vide što stvarno mislim jer napali su nas s ciljem da nas zgaze i unište'', izjavio je za Index.

Pogledaji ovo Celebrity Naša influencerica u izlazak povela zgodnog supruga, zajednički prizori stvarno su preslatki!

Više o Tomislavu saznajte OVDJE.

Tomislav Mihac Kovačic Foto: In Magazin

Što je Marko rekao nakon prve polufinalne večeri Eurosonga, čitajte OVDJE.

Mislite li da je Marko Bošnjak trebao proći u finale? Recite nam u anketi OVDJE.

Marko Bošnjak - 2 Foto: Profimedia

Marko Bošnjak - 1 Foto: Profimedia

A što vi mislite o ovom videu Tomislava o Marku, pišite u komentarima ispod teksta!

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Slavni pjevač ima novog partnera? Glumi u erotskim filmovima, a malo je stariji od sinova glazbenika

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Thompsonova nećakinja i naš plesač objavili divnu vijest: ''Prošle su dvije godine, vrijeme je...''

Pogledaji ovo Celebrity Bujno poprsje spakirala je u zanosnu haljinu u kojoj joj se umalo dogodila nezgoda!