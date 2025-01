Tko je frontmen grupe koja je favorit na Dori? Suprugu je upoznao u duhovnom kampu, a zbog izjava se našao na meti osuda

Tomislav Mihac Kovačić s grupom Ognjen predstavit će se na ovogodišnjoj Dori. Zapjevat će pjesmu ''Daj, daj''.

Nakon što su na službenom YouTube kanalu izašle sve pjesme za ovogodišnju Doru, veliku pažnju dobili su dečki iz Ogenj s pjesmom ''Daj, daj''. Oni se opisuje kao koprivnički pršteći, energični i iskreni folk rock bend.

Više o bendu, pročitajte OVDJE.

Frontmen ove grupe koja postoji još od 2015. godine je Tomislav Mihac Kovačic. Sretno je oženjen, a ljubav sa suprugom Anom bila je ona na prvi pogled.

''Anu sam upoznao na duhovno-rekreacijskom kampu za mlade Modrave i odmah se zaljubio u nju, ali i ona u mene. Krenuli smo se dopisivati i nalaziti i malo pomalo, postala mi je cura'', ispričao je s Glas Podravine 2023. godine.

Tada je studirao u Zagrebu na Ekonomskom fakultetu, a sve slobodne vikende provodio bi s Anom u Koprivnici. Ubrzo su svoju ljubav okrunili i braku, a zajedno imaju i četvero djece koja nose biblijska imena.

''Imena djece su jedinstvena i sva su biblijska. Htjeli smo kratka i zvučna imena te da se djevojčice zovu na slovo r, a dječaci na j. Oduvijek sam želio obitelj s puno djece i to mi se ostvarilo. Želimo imati još djece, ali točan broj nismo definirali'', objasnio je.

Grupa Ogenj se našla i u središtu pažnje kada im je zagrebački klub Močvara otkazao nastup kao predgrupi legendarnih keltskih punkera The Rumjacks. Razlog koji su naveli jest da je Ogenj u svojoj pjesmi ''Duša'' propagirao pro-life tematiku. Tomislava su tada neki kritizirali jer je pro-life, a drugi su ga optuživali za homofobne statuse.

Priznao je kako mu je cijela situacija naštetila te kako danas vjeruje da je pametniji i zreliji.

''Ja sam takav i često imam poriv reći ono što mislim i biti iskren oko toga. Ne bih mogao živjeti da to ne napravim. U isto vrijeme, neke stvari nisam trebao reći, ali neke stavove ne mogu i neću mijenjati. Otac sam četvero djece i da, pro-life sam. To nije stav benda, nego moj stav, ali jasno mi je zašto su nas sve razvlačili jer sam frontmen. No ostali su uz mene jer znaju tko sam i kako razmišljam. Kasnije su se neki članovi mijenjali, ali ne zbog ove situacije. Ja nisam klečavac i nemam takve stavove. Žao mi je samo da svi ovi koji su me napadali nisu došli i porazgovarali sa mnom da vide što stvarno mislim jer napali su nas s ciljem da nas zgaze i unište'', rekao je za Index.hr.

Inače, ovaj glazbenik ranije je bio i fronetmen Božje ovčice su hrvatski kršćanski punk sastav.

Sve pjesme koje će se ove godine natjecati na Dori objavljene su na YouTube kanalu. Poslušajte ih OVDJE.

OVDJE pogledajte stanje na kladionicama za Eurosong uoči nove Dore.

