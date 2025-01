Bivši član legendarnog benda danas je daleko od ljepuškastog mladića, povukao se iz javnosti

Mickey Graham iz grupe Boyzone uvelike se promijenio nakon što se povukao iz glazbene industrije, živi u ruralnoj Irskoj.

U vrijeme kad su boy-bendovi bili na vrhuncu slave i Irska je imala svoje uzdanike. Grupa Boyzone, sastavljena od Ronana Keatinga, Michaela Grahama, Shanea Lyncha, Keitha Duffyja i Eda Warda, kojeg je kasnije zamijenio Stephen Gately, i u današnje je vrijeme jedna od komercijalno najuspješnijih irskih sastava.

Sve se promijenilo početkom 2000-ih kada je Keating krenuo u uspješnu samostalnu karijeru, to je dovelo do raspada sastava. Unatoč pokušajima da zajedno ponovno krenu u pohod na glazbene liste, sve se poremetilo nakon što je Gately preminuo zbog plućne embolije. I dok su se neki članovi nastavili baviti glazbom, Michael "Mickey" Graham se povukao iz glazbene industrije. On se ponovno pojavio u javnosti u najavi dokumentarne serije "Boyzone: No Matter What", koja razotkriva tajne slavnog benda.

Danas živi u ruralnoj Irskoj, daleko od glamuroznog života kakvog je ranije vodio. Mnogi ga ne bi ni prepoznali, pogotovo kad uspoređuju njegove današnje fotografije s onima koje su snimljene prije 30-ak godina.

"Samo sam htio izaći. Maknuti se od tog toksičnog okruženja", rekao je Graham u traileru za "No Matter What". Njegov kolega iz benda, Ronan Keating, u najavi je priznao da četiri godine nije razgovarao s Grahamom.

Kako se Graham mijenjao tijekom godina pogledajte u fotogaleriji.

Najavu za dokumentarac pogledajte OVDJE.

