Preminula je legendarna glumica iz serije "Mućke", tužnu vijest potvrdio je glasnogovornik

Britanska glumica Diane Langton, koju su mnogi pamtili po ulogama u serijama "Hollyoaks" i "Mućke", preminula je u 77. godini.

Informaciju je putem platforme X podijelio njezin glasnogovornik Shane Collins.

"Žao mi je što moram reći da je Diane jutros preminula. Imala je bogatu i jedinstvenu karijeru pojavljujući se na pozornici, u filmovima i serijama", napisao je.

Very sad News ,



I am sad to say that Diane Langton passed away this morning.



Diane had a rich and remarkable career Appearing on Stage, in Films, and on television, including playing the iconic Nana Mqueen in Hollyoaks from 2007 to the present day.