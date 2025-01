Bivša natjecateljica MasterChefa osmislila je trend: Kako se hraniti za 7 do 8 eura dnevno?

Maja Jalšovec, bivša kandidatkinja MasterChefa, na Instagramu je pokrenula zanimljiv trend u kojemu priprema obroke za sedam do osam eura.

Vjerni gledatelji MasterChefa zasigurno još dobro pamte Maju Jalšovec koja se u showu natjecala 2022. godine i ispala je prije finala.

Maja je i prije MasterChefa bila popularna na društvenim mrežama, gdje je objavljivala videa s receptima, a objavljivati je nastavila i nakon showa.

Sada je pokrenula i jedan vrlo zanimljiv serijal. Naime, Maja 30 dana kuha obroke za sedam do osam eura.

''Dobro došli u 30 dana hranjenja za otprilike sedam do osam eura dnevno. Znam da ste navikli na pet eura recepte, ali sada nećemo raditi samo jedan obrok već ćemo pokušati hraniti se cijeli dan'', rekla je u prvom videu.

Ispod videa je objasnila i da je količina hrane koju priprema za dvije osobe te da će pratitelje izvještavati o svakom koraku serijala.

''Sve što jedem tijekom dana, pokazat ću u videu, kao i koliko sam sve platila. Danas nisam doručkovala, u budućnosti jasno planiram, ali danas nisam stigla jer sam snimala i pripremala ovaj video. Količina hrane koju kuham je za dvije osobe, tko god me planira vrijeđati i omalovažavati jer ne kuham za više osoba, odnosno prosječnu hrvatsku obitelj, neka se odmah zaustavi jer to nije moj problem i ja živim u kućanstvu gdje su dvije osobe i to ne planiram mijenjati zbog interneta'', napisala je.

''Sve račune ću čuvati i detaljno izvještavati o stanju svega, a ono s čim ulazim je paket jaja, oko 700 g glatkog brašna, 10 dkg slanine, 70 g maslaca, 3 dl sunc. ulja, maslinovo ulje i još stvari koje ću svakako napomenuti'', dodala je.

Maja je dosad već objavila nekoliko videa, a pohvale na njezinu kreativnost ne prestaju.

''Ovo budget kuhanje svaki dan je fenomenalno i kreativno, bravo. Gledam svaki video sigurno po pet puta'', ''Bravo, bravo, super ideje'', ''Na ovo sam se navukla kao na seriju... Ne mogu dočekati novu epizodu'', ''Pratim ovaj serijal kao sapunicu, uživam u receptima'', ''Vidi se da je na ovaj serijal otišlo mnogo vremena za planiranje. Svaka čast na idejama i maštovitost, zaista jako zanimljivo i korisno'', dio je komentara na Instagramu.

Na Instagramu je prati čak 140 tisuća pratitelja.

Inače, Maja se u fokusu javnosti našla i kada je na društvenim mrežama otvoreno progovorila o nasilju koje je trpjela u jednoj vezi, kao podršku drugim ženama koje su prolazile ili prolaze isto.

Više o tome pročitajte OVDJE.

