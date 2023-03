Zavodljivo izdanje mlade glumice nikoga neće ostaviti ravnodušnim, a opravdala je i titulu jedne od najljepših Hrvatica!

Nikad ljepša Tara Thaller ukrala je sve pogled na dodjeli nagrade Večernjakova ruža.

Glumica Tara Thaller, koju gledamo u showu "Ples sa zvijezdama", slovi za jednu od najljepših Hrvatica, a svojim posljednjim izdanjem dokazala je da itekako zaslužuje tu laskavu titulu.

Pogledaj i ovo U radu je spas! Jelena Perčin nakon razvoda niže vrhunske uloge, a glumica Lana Barić na premijeri zabljesnula u outfitu od samo sto kuna

Tara se na dodjeli medijske nagrade Večernjakova ruža pojavila u zavodljivoj crvenoj haljini bez naramenica i s visokim prorezom, u kojoj je po dolasku u zagrebački HNK ukrala sve poglede. U ovom izdanju neodoljivo je podsjećala i na popularnu animiranu zavodnicu Jessicu Rabbit, a jedina je razlika u boji kose.

Osim ljepotom, Tara osvaja i svojim brojnim talentima. Prošle godine zaplivala je u glazbenim vodama i ovih je dana izdala svo novi singl "Sjajim", a u showu "Ples sa zvijezdama" pokazala je i da joj i ples ide od ruke.

Prošle nedjelje s mentorom Mateom Cvenićem plesala je cha cha cha, a s obzirom na to da je tema emisije bila ljubav, progovorila je i o svojem suprugu.

"Meni je obitelj samo ljubav i najbitnija u životu. Moj suprug Faris odlično se uklopio, svi ga vole i ja volim njegovu obitelj. Odličan smo tim", rekla je Tara prije nastupa, a tom je prilikom izjavu dao i njezin suprug Faris Pinjo.

"Tara i ja upoznali smo se 2019. godine za vrijeme Sarajevo Film Festivala i onda smo zajedno bili na Akademiji. Kod Tare me prvo, naravno, privukla ljepota, a onda kasnije kad sam je upoznao, kad sam vidio koliko je dobra i jednostavna, jackpot", ispričao je zaljubljeni Faris.

"Presudno mi je bilo to što sam s njim mogla biti sto posto svoja", zaključila je Tara.

Inače, Tara iza sebe ima niz uspješnih uloga, kako u domaćim, tako i u stranim ostvarenjima, a posebno ističe ona u drami "The Saint of the Impossible".

