Jedna od omiljenih kandidatkinja showa "Ples sa zvijezdama" zablistala je u spotu za novu pjesmu "Sjajim"

Novi singl poznate glumice, pjevačice i favoritkinje showa "Ples sa zvijezdama" govori o ljubavi prema sebi.

Nakon što je prošle godine hrabro započela glazbenu karijeru singlom "Oteta", poznata glumica i pjevačica Tara Thaller predstavlja novu pjesmu "Sjajim", kojom slušatelje podsjeća na ono što ponekad možda ostane zaboravljeno - ljubav prema sebi samima.



"Pjesma 'Sjajim' inspirirana je nekim prethodnim vezama i onom vječno poznatom životnom lekcijom 'cijeniš nešto tek kada to izgubiš'. Želja mi je bila da pjesma probudi empowerment u slušateljima, da zavoliš sebe i naučiš cijeniti svoje vrijednosti. Inspiracija mi je bio citat Nine Simone 'you’ve got to learn to leave the table when love is no longer being served'.", otkrila je Tara.

Pogledaj i ovo Hrabro i neočekivano Jednu od najljepših Hrvatica nismo navikli viđati ovako golišavu, u prozirnom grudnjaku sve je iznenadila!

Pjesmu prati i razigrani spot, a u Tara je posebno uživala u njegovom snimanju i stvaranju: "U spotu za ovu pjesmu htjela sam više pokazati svoj zaigrani, pomalo ludi karakter i nismo isključivo pratili samo priču pjesme, već karakter i atmosferu koja pjesma posjeduje, pritom naglašavajući da je najvažnije osjećati se dobro sam sa sobom, bez obzira na sve.", ispričala je Tara.



Za koncept spota, styling i vizualni dizajn zaslužna je Tarina prijateljica Nina Mia Čikeš, a režijski ga potpisuju SESTRICE: "Telepatski smo se povezale i na jednu moju referencu ona je krenula s idejama koja je svaka bila bolja od prethodne. Zaista je užitak raditi s nekim tko je toliko kreativan i predan. Udružili smo se s renomiranim duom SESTRICE i prepustili se njihovim uigranim rukama.Vrlo brzo smo pronašli zajednički jezik i u spot je uneseno puno ljubavi i veselja što je bilo ključno kod stvaranja vizualnog djela pjesme." – objašnjava Tara, a njen entuzijazam dijeli i Nina Mia Čikeš, zaslužna za vizualni identitet spota. „Ideja je bila da video kroz duhovit način eklektično prati priču pjesme Sjajim, a koja u centar stavlja Tarin zaigran i sloboodan duh. Kroz Tarine transformacije u tri čina, ispričana je priča o gotovo uvijek nadrealnom momentu ljudske psihologije kojom nerijetko, tek kada je nešto izgubljeno, biva željom požude. „ – otkriva Nina Mia Čikeš.



Ova "catchy" pop/r&b poslastica stiže za vrijeme Tarinog natjecanja u popularnom televizijskom showu "Ples sa zvijezdama" u kojem svakog tjedna nastupima s partnerom Mateom Cvenićem oduševljava publiku i žiri.