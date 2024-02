Preminuo jedini sin posljednjeg kralja Italije, većinu života proveo je u egzilu, a vijest je objavila njegova Savojska dinastija

Viktor Emanuel Savojski, jedini sin posljednjega talijanskog kralja, koji je većinu života proveo u egzilu u susjednoj Švicarskoj umro je u svome domu u Ženevi u dobi od 86 godina, objavila je Savojska dinastija.

Viktor Emanuel Savojski rođen je u južnome talijanskom gradu Napulju, a domovinu je napustio kao devetogodišnjak jer je njegov otac Umberto II. bio primoran otići iz zemlje nakon nacionalnog referenduma održanog 1946., kojim je ukinuta monarhija i uspostavljena republika.

Sam se proglasio talijanskim kraljem i dugo se borio protiv odredbe talijanskog ustava koja je svim muškim članovima njegove obitelji branila povratak u zemlju.

Viktor Emanuel u studenome 2022. godine stupio je na talijansko tlo nakon što je talijanski parlament ukinuo dotadašnju zabranu. Neposredno prije Božića te godine kratko je posjetio Rim dobivši audijenciju kod Pape. No u domovini je naišao na hladan prijem sugrađana jer je imidž Savojske kuće ukaljan zbog veza s fašističkim diktatorom Benitom Mussolinijem.

Njegov ugled dodatno je narušen jer je 1978. optužen da je u luci u Korzici slučajno ubio 19-godišnjeg Nijemca Dirka Hamera. Na kraju ga je 1991. godine francuski sud oslobodio optužbe za ubojstvo. Osuđen je na uvjetnu kaznu zbog ilegalnog posjedovanja oružja.

Hamerova obitelj dugo je osporavala presudu, a slučaj je ponovno dobio na pozornosti nakon nedavnog prikazivanja Netflixova dokumentarca "The King Who Never Was".

Nove probleme sa zakonom imao je 2006. godine kada je uhićen u talijanskoj enklavi u Švicarskoj po nalogu suca u južnome talijanskom gradu Potenzi. Optužba ga je teretila za reketarenje i umiješanost u prostituciju. Nakon suđenja je oslobođen.

Viktor Emanuel se 1971. godine oženio švicarskom prvakinjom u skijanju na vodi i nasljednicom Marinom Dorijom. Dugo su živjeli u raskošnoj vili na obali Ženevskoga jezera.

Premda je život proveo u egzilu, Viktor Emanuel je 1981. godine postao jedan od više od 900 članova zabranjene tajne masonske lože Propaganda 2 (P2), skupine koja se našla u središtu brojnih talijanskih skandala krajem 20. stoljeća.

Njegov djed, kralj Viktor Emanuel III. abdicirao je u korist sina Umberta neposredno prije referenduma 1946. u konačnome i uzaludnom pokušaju da spasi monarhiju.

Iz braka s Marinom Dorijom nesuđeni talijanski kralj ima sina Emanuela Filiberta i unuku Vittoriju.

