Američki rock veteran David Crosby preminuo u 81. godini: "Njegova ostavština nastavit će živjeti kroz njegovu legendarnu glazbu"

Američki roker veteran David Crosby preminuo je u 81. godini, potvrdio je njegov glasnogovornik. Kao pjevač i tekstopisac bio je jedan od osnivača dvaju najvećih bendova 1960-ih, The Byrds i Crosby, Stills i Nash.

U karijeri je postigao neuobičajen pothvat te je dva puta primljen u Kuću slavnih rock and rolla.

Njegova supruga potvrdila je za magazin Variety da je umro "nakon duge bolesti" dok je bio okružen obitelji. "Njegova ostavština nastavit će živjeti kroz njegovu legendarnu glazbu", dodaje se u priopćenju.

Rođen u Kaliforniji 14. kolovoza 1941., Crosby se 1964. pridružio The Byrdsima, folk-rock grupi koja je svoj prvi hit postigla obradom pjesme Tambourine Man Boba Dylana. Njegov buran mandat u The Byrdsima, razdoblje je tijekom kojeg je kratko hodao s pjevačicom Joni Mitchell, a kulminirao je otpuštanjem iz benda 1967. godine.

Crosby, Stills i Nash ubrzo su se okupili kao supergrupa, a svoj prvi koncert kao trio održali su na legendarnom festivalu u Woodstocku 1969. godine. Kasnije im se pridružio kanadski pjevač Neil Young. I ovaj je bend bio opterećen sukobima i raspao se nakon nekoliko godina, iako se povremeno sastajao za koncerte.

Hitovi koje je Crosby napisao tijekom vremena u bendu uključivali su hipijevske himne Almost Cut My Hair i Deja Vu. Njegov najnoviji solo album, For Free, objavljen je 2021. Izvan pozornice, Crosby je imao višestruke sukobe s američkim policijskim snagama, a uhićen je 1982. pod optužbama za drogu i oružje.

Pjevač Beach Boysa Brian Wilson kazao je da mu je "srce slomljeno" napisavši na Twitteru da je njegov kolega zvijezda "nevjerojatan talent" i "prekrasna osoba". Tweetovi su poslani s Crosbyjevog računa dan prije nego što je objavljena njegova smrt. U jednom je stajalo da je Eleanor Rigby bila njegova omiljena pjesma Beatlesa za kišnog dana, prenosi BBC.