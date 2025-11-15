Papa Lav u Vatikanu ugostio holivudske zvijezde, uputio im je važno upozorenje

Papa Lav u Vatikanu je ugostio holivudske zvijezde te je uputio apel za spas kina.

Papa Lav je na audijenciji u subotu u Vatikanu rekao skupini vodećih holivudskih glumaca i filmaša da se kina bore za opstanak i da bi trebalo više učiniti kako bi ih se zaštitilo i sačuvalo zajedničko iskustvo gledanja filmova.

Među prisutnima bile su filmske zvijezde Cate Blanchett, Monica Bellucci, Chris Pine i oskarovac Spike Lee.

Papa Lav, Spike Lee Foto: Profimedia

Lav, prvi američki papa, rekao je da je kino vitalna "radionica nade" u vrijeme globalne nesigurnosti i digitalnog preopterećenja.

Pogledaji ovo Celebrity Naš glazbenik ljubi 42 godine mlađu suprugu, ovaj detalj ključan je za njihov sretan brak

"Kina doživljavaju zabrinjavajući pad, a mnoga su uklonjena iz gradova", rekao je.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li kojoj poznatoj Hrvatici je Doris Dragović ujna?

"Više ljudi govori da su umjetnost filma i kinematografsko iskustvo u opasnosti. Pozivam institucije da ne odustanu, već da surađuju u potvrđivanju društvene i kulturne vrijednosti ove aktivnosti."

Papa Lav, Monica Bellucci Foto: Profimedia

Prihodi od kino blagajni u mnogim zemljama i dalje su znatno ispod razina prije pandemije covida-19, a multipleksi u Sjedinjenim Državama i Kanadi upravo su pretrpjeli svoje najgore ljeto od 1981., ne računajući vrijeme pandemije.

Cate Blanchett Foto: Profimedia

Uoči subotnjeg sastanka, Vatikan je objavio četiri listu Papina omiljena filma: obiteljski mjuzikl Roberta Wisea "Moje pjesme, moji snovi", emotivni film Franka Capre "Divan život", dirljivi "Obični ljudi" Roberta Redforda i sentimentalnu dramu Roberta Benignija o Drugom svjetskom ratu "Život je lijep".

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Noge iz snova! Naša misica u raskošnoj haljini pokupila samo najljepše komplimente

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity Nikad nećete pogoditi koliko godina ima supruga srpskog slavuja

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik izazvala lavinu reakcija golišavim prizorima iz kade