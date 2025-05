Drama na imanju Jennifer Aniston: 70-godišnji muškarac napravio kaos!

Nepoznat muškarac, koji ima oko 70 godina, pokušao je upasti na imanje glumice Jennifer Aniston, no uhvatila ga je zaštitarska ekipa.

Nepoznat muškarac uhićen je u ponedjeljak navečer nakon što je automobilom probio ulazna vrata na imanje Jennifer Aniston vrijedno 21 milijun dolara.

Osumnjičenik, za kojeg se vjeruje da je u sedamdesetima, uletio je na posjed zvijezde serije "Prijatelji", koja se u tom trenutku nalazila u kući. Uljeza su brzo uhvatili zaštitari na imanju, koji su ga držali pod prijetnjom oružja dok je došla policija.

Prema policijskom izvješću, čim je uletio preko vrata na imanje, sigurnosni tim je dojurio do automobila, izvukao vozača i zadržao ga do dolaska policije. Istražitelji su potvrdili za lokalnu televiziju kako je moguće da se radilo o nesretnom slučaju, no tek će istraga utvrditi moguće motive.

Potvrđeno je i kako muškarac nije ušao u kuću te da Aniston nije bila u kontaktu s osumnjičenikom.

Predstavnici Jennifer Aniston odbili su komentirati slučaj za DailyMail.

