Momčilo Otašević jedan od najgledanijih projekata Nove TV pamti po posebnom događaju koji mu je obilježio život

Povodom velikih 25 godina postojanja Nove TV, prisjećamo se brojnih nezaboravnih trenutaka i serija koje su obilježile televizijsku scenu. Jedno od lica koje je godinama bilo neraskidivo povezano s uspjehom domaće produkcije upravo je glumac Momčilo Otašević.

Uloge Momčila Otaševića u serijama poput Zora dubrovačka, Čista ljubav i Drugo ime ljubavi ostavile su snažan pečat, a publika ga pamti po karizmi, autentičnosti i predanosti svakom liku kojeg tumači.

U ovom intervjuu prisjećamo se njegovih najdražih trenutaka na setu, razgovaramo o glumačkom putu, ali i o tome što za njega znači Nova TV i sve godine suradnje.

Momčilo je kroz nekoliko ključnih serija postao jedno od njezinih najprepoznatljivijih glumačkih lica. Kako se osjeća kada pogleda na tu suradnju?

Momčilo Otašević, Čista ljubav Foto: Nova TV

Momčilo Otašević, Čista ljubav Foto: Nova TV

''Svakako da mi imponira. To je samo znak da se moj rad cijeni i vrednuje i da se trud isplati. Ja sam prezadovoljan tom suradnjom, i, što se mene tiče, možemo surađivati do penzije. Kad pogledam na tu gomilu serija i toliku količinu epizoda, mogu samo biti ponosan i zahvalan i publici i Novoj TV!'', rekao nam je jedan od najomiljenijih glumaca na početku razgovora.

Sjeća li se prvog angažmana na Novoj TV – kako je došlo do suradnje?

''Naravno da se sjećam prve suradnje – to je bilo za seriju ''Zora dubrovačka''. Sjećam i mladog i neodgovornog sebe, kako kasnim sa slanjem self tape-a za casting. Tada sam snimao seriju ''Budva na pjeni od mora'' i doslovno sam bio zauzet od zore do mraka svaki dan. Uvijek bi se dogodilo da, kad navečer završim snimanje, više nisam bio sposoban izvući išta iz sebe i napraviti dobru scenu za audiciju. Jednog dana sam se našao kod prijatelja Arefa Zaabija u montaži ''Budve na pjeni od mora'', zanimao me materijal koji se montirao, i tada sam odlučio: ''Ajde, snimit ćemo sada audiciju''. I tako me Aref, koji je bio montažer serije, snimio. Čak mi je i klaperka pomogla, držala mi je tekst jer ni to nisam bio u stanju naučiti. Bio sam mlad i pomalo lijen, ali uspio sam odraditi taj casting poprilično dobro i na kraju sam dobio ulogu. Zanimljivo je i to da me, kad smo završili snimanje ''Budve na pjeni od mora'', cijela ekipa, i snimatelji i tehnička ekipa, uhvatila i bacila u more. Bio je to njihov iskaz ljubavi'', prisjetili su se.

Momčilo Otašević, Čista ljubav Foto: Nova TV

Momčilo Otašević, Drugo ime ljubavi Foto: Nova TV

"Na granici" je bila jedan od najgledanijih projekata. Kako mu je bilo utjeloviti lik u toj priči, koja je balansirala između drame, komedije i kriminalističkih elemenata?

''Seriju ''Na granici'' pamtim po tome što sam te godine dobio svoje prvo dijete, svoju kćerku Mašu. Zanimljivo, nije mi sve to teško palo. Nisam radio previše u odnosu na druge projekte, a opet sam imao značajnu ulogu. Bilo mi je prelijepo surađivati s tom ekipom, piscima i redateljima. Tehnička ekipa je uglavnom uvijek ista, i imam osjećaj da sam i ja više dio njih nego samog glumačkog ansambla. Za njih nisam samo glumac, već se osjećam kao član ekipe'', govori nam.

Kakva je bila atmosfera na snimanju te serije? Postoji li neka scena ili epizoda koju posebno pamti iz tog razdoblja?

Momčilo Otašević, Drugo ime ljubavi Foto: Nova TV

''Pamtim baš puno stvari sa serije ''Na Granici''. I Fićo Juričić i ja smo dobili djecu, on Lava, ja Mašu. Tada smo Filip i ja prvi put igrali i partnere i oponente u seriji, a ono čega se najviše sjećam je scena mog odlaska. Snimali smo posljednju scenu mog lika, onu kada me skrivaju u gepeku i pokušavaju prokrijumčariti iz sela. Bilo je to emotivno i oproštajno iskustvo, i od lika i od cijele ekipe i kolega s kojima sam radio na seriji''.

U najnovijoj hit-seriji "U dobru i u zlu" Momčilo je opet u središtu pažnje. Kako se pripremao za ovu ulogu, i što ga je u tom liku posebno privuklo?

Momčilo Otašević, Kud puklo da puklo Foto: Nova TV

''Čim dobiješ negativca, sve ti je lakše, ljepše i bolje. Odmah prihvaćaš jer znaš da će biti lijepo za raditi i da ti je glumački zanimljivo i izazovno. Ja sam čak bio u igri za nekoliko uloga, ali je na kraju odlučeno da glumim Zvonimira Crnogorca Crnog.

Kakav je osjećaj glumiti lik koji je upleten u složene odnose, intrige i emocije – kako pronalazi ravnotežu između drame i životnosti?

''To me često pitaju, ali iskreno, puno je lakše igrati negativca ili složenog lika poput Crnog, nego Janka Gotovca u Kumovima. Teže je od nekoga poput Janka napraviti lika koji će biti zanimljiv publici, pogotovo jer on već neko vrijeme nema nekih problema… Na početku imaš više situacija gdje se oko tvog lika događaju bitnije radnje pa je to pravi gušt za glumiti. Kasnije njegov lik trebaš opravdavati drugačijim sredstvima – kroz odnose, vezu, brak, dijete... Trudim se, bez obzira na to što je napisano, pristupiti svakom trenutku prirodno i onako kako osjećam da treba. Izgleda da se do sada nisam zeznuo. A opet, publika je ta koja na kraju sudi''.

Momčilo Otašević, Na granici Foto: Nova TV

Momčilo Otašević, Kud puklo da puklo Foto: Nova TV

Kako bi opisao dinamiku na setu s ostatkom glumačke ekipe?

''Fenomenalno! Kada s nekim provodite sedam, osam, devet mjeseci na snimanju, prirodno je da postanete prijatelji. Svi pomažemo jedni drugima jer svi i ginemo za projekte koje radimo. Kad sam ja umoran, netko se tu uvijek nađe s čašom vode ili vitaminom da me digne, kad je netko drugi umoran i gladan, ja sam tu da mu kupim burek. Tako to kod nas funkcionira'', priča nam Momčilo kojeg smo gledali i u drugim projektima Nove TV.

Kako gleda na tu kontinuitetnu suradnju? Što mu znači kao glumcu da je toliko puta biran za veliku ulogu?

''Jako prija i imponira kada te često uzmu za veliku i važnu ulogu. Ipak, ponekad osjetim potrebu za malo više balansa između posla i privatnog života. Čak sam u jednom trenutku, što može potvrditi i moj producent, zamolio da me uzmu za manju ulogu, kako bih imao malo više vremena za sebe, a malo manje snimao'', priznaje.

Momčilo Otašević, Na granici Foto: Nova TV

Momčilo Otašević, Na granici Foto: Nova TV

Koju ulogu s Nove TV bi izdvojio kao osobno najdražu, ili onu koja mu je najviše legla?

''Damir Gavran iz serije ''Kud puklo da puklo''. To mi je bio najveći gušt glumiti, najveća lakoća. Velik i važan projekt i jako gledana serija'', otkrio nam je.

Kako se nosi s popularnošću koja dolazi uz uloge u serijama koje prate stotine tisuća gledatelja?

''Nikako, iskreno. Uopće se ne nosim s tim. To je sastavni dio ovog posla i s vremenom sam se na to naviknuo. Sve me to, da tako kažem žargonski, "puklo" prilično rano. Već s 21 ili 22 godine doživio sam taj moment kad si svuda pozvan i možeš doći na bilo koji party. Moja familija je tu bila ključna da se ne umislim i ne uobrazim, da ne poletim… Najzahtjevnije mi je bilo zadnjih 10 mjeseci uskladiti ove dvije serije'', priznaje Momčilo.

Momčilo Otašević, Zora dubrovačka Foto: Nova TV

A je li ikada doživio neki nepredviđeni trenutak na setu koji je ostao urezan u pamćenje?

''Bilo je jako puno neplaniranih trenutaka na setu, ali jedan od onih koji mi je ostao posebno u sjećanju dogodio se tijekom snimanja serije ''Na granici''. Imao sam scenu u kojoj se kotrljam niz neku uzbrdicu, skrivam se od policije ili tako nešto. Čim su viknuli stop, odmah sam skinuo donji dio hlača koje sam imao, ostao u gaćama i počeo se udarati po nogama jer su me, ispostavilo se, izgrizli neki žuti mravi. To je užasno peklo'', kaže.

Može li podijeliti neku anegdotu sa snimanja koja se nije vidjela u kadru, ali je njemu ostala neprocjenjiva?

''Bilo je i raznih anegdota na seriji ''Kud puklo da puklo''. Recimo, bila je neka scena gdje mene Kate (Mirna Medaković) povede da jašem konje. Bili smo na hipodromu, a konj koji mi je dodijeljen nije bio ni istrčan ni nahranjen onako kako bi trebao biti, pogotovo za nekoga tko nije profesionalni jahač. Konj je bio nervozan, uplašen od kamera, objektiva, vike – svega. Uspjeli smo snimiti ono što je trebalo, ali ja sam bio nekih 300 metara od kamere. Kad su viknuli stop, ja sam im doviknuo: "Nemojte još, dajte mi da dojašem natrag, da imamo još koji kadar više." Ali čim sam to glasno njima doviknuo, konj se uznemirio. Počeo se propinjati. Prvi put sam se uspio zadržati, drugi put isto… ali treći put me lijepo izbacio naprijed. Doslovno sam odletio preko njega, napravio salto, istegnuo svaki mišić koji imam, ali srećom, prošlo je bez ozbiljnijih ozljeda'', prisjetio se Momčilo.

Momčilo Otašević - 1 Foto: Nova TV

Momčilo Otašević Foto: Screenshot

Kako bira projekte – sluša li instinkt, lik, tim...?

''Pa sve zavisi. U principu, da, slušam instinkt i vodim se nekim svojim osjećajima. Iako se sve to jako mijenja onog trenutka kada dobiješ djecu. Volim između snimanja serija napraviti neku lijepu predstavu ili film, sebi za dušu. Tako sam barem radio već posljednjih šest godina'', objasnio nam je.

Ima li još neke neostvarene glumačke želje – uloge, žanrove ili suradnje koje priželjkuje?

''Ako baš moram reći jednu, to bi bila režija. Neki projekt u kojemu sam sam svoj gazda i da sam sprovedem u djelo ono što ja osjećam i zamišljam. Imam ja još tih neostvarenih želja, ali prepustio sam se životu i glumi. Nekako se sve samo od sebe otvara i slaže. I ja radim i stvaram uloge i uživam u svom poslu'', kaže.

Momčilo Otašević - 1 Foto: Instagram

I za kraj – što bi poručio publici koja ga vjerno prati kroz sve serije?

''Publici bih se samo zahvalio što me gleda i trpi već duži niz godina i što, nadam se, vrednuje moj rad. Bez publike me ne bi ni bilo, tako da zbog njih, na kraju krajeva, ovo sve i radim. I naravno, zato što to stvarno volim!'', poručio je Momčilo na kraju razgovora.

