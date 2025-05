Misteriozni nestanak prelijepe glumice jedan je od najzagonetnijih slučajeva današnjice

Nestanak mlade glumice i modela slučaj je čija misterija i godinama kasnije šokira javnost.

Tammy Lynn Leppert bila je američka glumica, model i bivša dječja misica čiji nestanak 1983. godine i dalje ostaje jedan od najzagonetnijih slučajeva u povijesti Hollywooda.

Rođena 5. veljače 1965. u Rockledgeu na Floridi, Tammy je već s četiri godine započela karijeru u svijetu ljepote, sudjelujući u gotovo 300 natjecanja i osvojivši oko 280 kruna. S 13 godina pojavila se na naslovnici časopisa CoverGirl. Njezina majka, Linda Curtis, bila je kazališna i modna agentica koja je upravljala njezinom karijerom.

U filmskoj industriji, Tammy je imala manje uloge u filmovima poput ''Little Darlings'' (1980) i ''Spring Break'' (1983). Najpoznatija je po kratkoj, ali upečatljivoj ulozi djevojke u bikiniju koja odvlači pažnju u kultnoj sceni s motornom pilom u filmu ''Scarface'' (1983).

Nakon snimanja filma ''Spring Break'', Tammy je prisustvovala zabavi nakon koje su njezini prijatelji primijetili drastične promjene u njezinom ponašanju. Postala je paranoična, vjerujući da je netko želi ubiti. Tijekom snimanja ''Scarfacea'', doživjela je napad panike i napustila set nakon četvrtog dana snimanja.

''Onda je rekla mama, što bi rekla da ti kažem da me netko pokušava ubiti. Samo sam duboko udahnulaa i rekla: ''Misliš li da te netko pokušava ubiti, Tammy?'' Rekla je, ''da.''

Linda je svoju kćer prijavila u ustanovu za mentalno zdravlje, gdje su procijenili da Tammy ne zlorabi droge ili alkohol. Također je utvrđeno da Tammy nije patila ni od kakve značajne mentalne bolesti te je puštena nakon 72-satnog promatranja.

Tammy je potom dva tjedna bila u izolaciji kod kuće, boraveći u svojoj sobi i nagovarajući ljude da testiraju njezinu hranu da vide je li otrovana. Prestrašena Linda nije bila sigurna jesu li strahovi njezine kćeri paranoične zablude ili stvarne brige.

Dana 6. srpnja 1983., Tammy je napustila svoj dom u Rockledgeu s prijateljem Keithom Robertsom, navodno kako bi otišla na plažu u Cocoa Beachu. Roberts je kasnije izjavio da su se posvađali i da ju je ostavio na parkiralištu. Njezina torbica i sandale ostale su u automobilu. Unatoč tome što je bio posljednja osoba koja ju je vidjela, Roberts nikada nije formalno osumnjičen.

Keith je dao intervju u kojem je rekao da ga je Tammy Lynn nazvala i zamolila da dođe po nju na dan kad je nestala. Tražila je da posudi 300 dolara i posvađali su se jer je nije htio odvesti do prijateljice u Fort Lauderdaleu.

''U tom trenutku je rekla: ''Pusti me van! Pusti me van!'' Pa sam samo rekao ''OK, što god želiš'' i tada sam je zadnji put vidio'', ispričao je.

Nakon što je izašla iz auta, Tammy Lynn je prošetala do lokalne benzinske postaje gdje je obavila tri mahnita telefonska poziva svojoj teti Ginger Kolsch, koja se nije javljala na telefon.

Sestra Tammy Lynn, Suzanne, ranije je rekla da je mislila da je Tammy možda bila tri mjeseca trudna u vrijeme nestanka, ali to nikada nije potvrđeno.

U međuvremenu su njezini prijatelji rekli policiji da su mislili da je pobjegla jer je bila nezadovoljna svojim životom kod kuće.

Njena majka Linda je tvrdila da ne vjeruje da joj je kći pobjegla jer je planirala otići u Hollywood na tri mjeseca snimati filmove. Ova je teorija ojačala kada je ubrzo nakon Tammynog nestanka policija Cocoa Beacha primila poziv od anonimne žene koja je tvrdila da poznaje Tammy, a koja je rekla da je živa i zdrava.

Inzistirala je na tome da je glumica odlučila napustiti život i krenula u školu da postane medicinska sestra.

Tammy do danas nije pronađena, a istraga je razmatrala nekoliko teorija.

Bolest

Tammy je bila hospitalizirana na 72 sata zbog paranoje, ali nije pronađeno prisustvo droga ili alkohola.

Zločin

Njezina majka vjerovala je da je Tammy možda svjedočila nečemu opasnom, poput pranja novca, što je moglo dovesti do njezina nestanka.

Serijski ubojice

Christopher Wilder, poznat kao "Beauty Queen Killer", i John Brennan Crutchley, poznat kao "Vampire Rapist", bili su aktivni u to vrijeme, ali nikada nije pronađena čvrsta veza između njih i Tammyinog nestanka.

Njezina sestra Suzanne i dalje aktivno traži informacije, nadajući se da će jednog dana saznati istinu, a ako je živa, Tammy danas ima 60 godina.

Na internetu postoje i fotografije kako bi danas trebala izgledati.

