Naša inflencerica o Thompsonovu koncertu: ''Podijeliti taj dio ne znači gaziti ljude''

Meri Goldašić na Instagramu je objavila podužu objavu o Marku Perkoviću Thompsonu

Naša influencerica Meri Goldašić bila je na koncertu Marka Perkovića Thompsona, a na društvenim mrežama upravo o toj temi kratko se javila svojim pratiteljima.

''Puno je stvari o kojima ću ja pričati na mrežama i tu previše ne kalkuliram, ali Thompsonov koncert nije jedna od njih. Poštujem svoju obitelj previše i ne mogu zviznuti šamarčinu ni ocu, ni djedovima, a niti drugim narodima, za koje sam učena i odgajana da ih poštujem, ne dijelim po nacionalnosti i volim, jer upravo u svojoj obitelji imam rodbinu koja živi u Srbiji, Makedoniji itd.'', započela je.

Meri Goldašić na Instagramu Foto: Instagram

''Samo ću reći, naši su očevi, i Srbi i Hrvati, bili djeca, a poslije svega toga im se nikad nije pružila psihološka pomoć, a kamoli nešto veće. I zato mislim da je ovo tema o kojoj NE mogu izgovoriti sve što mislim, a da se moje riječi ne izvrnu, a to ne dam. Sjetite se koje smo traume “samo” od potresa doživjeli, da dan danas ljudi od toga imaju PTSP, a mi smo za njih prepuni razumijevanja. Rat nije pi*darija i neću ga tako tretirati. Ne želim da me se veže uz ideologiju bilo kakve vrste jer sam djelima i riječima pokazala u što vjerujem, a to je ljubav i mir'', dodala je.

Marko Perković Thompson - 1 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 4 Foto: Pixsell

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 10 Foto: Pixsell

''Kako imam razumijevanje za sve i uvijek, tako imam i za svaku osobu, svaku naciju, koja je ikad bila dijelom najvećeg zla na svijetu, rata. Ne može se ova tema svesti na dva slova i TikTok video, a ja se ne mogu praviti da ne postoje ljudi koje je rat oštetio doživotno, jer je to, također, bila i moja obitelj. Ja nisam učena da mrzim i ljude dijelim po prezimenima, niti svoju djecu tako učim, stoga nikad na svojoj platformi neću dijeliti stvari koje će potaknuti na mržnju'', nastavila je.

Kasnije je objavila i fotku s koncerta sa suprugom Jurom.

''Također imam rodbinu u Srbiji i u BiH i dolazim iz miješanog braka gdje se učilo voljeti svačije. Sama izjava da se s objavom sa koncerta širi mržnja je sve rekla... žao mi je što tako većina gleda. Podijeliti taj dio ne znači automatski gaziti druge. Na kraju nama bliski znaju što mislimo i osjećamo...'', zaključila je.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 5 Foto: Cropix

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 5 Foto: Cropix

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 2 Foto: Cropix

Meri Goldašić na Instagramu Foto: Instagram

Meri i njezin suprug Jure na koncertu su se družili s Thompsonovom nećakinjom, Lejdi Perković i njezinim zaručnikom, plesačem Ivanom Jarnecom. Upravo je on podijelio njihovu zajedničku fotku na Instagramu.

''Širimo ljubav, a ne mržnju'', napisao je.

Meri Goldašić sa suprugom, Lejdi Perković, Ivan Jarnec Foto: Instagram

