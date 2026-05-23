Lovro Juraga ponos je kolega glumaca: ''Imao sam osjećaj da gledam sina Brucea Springsteena''

Lovro Juraga još je jednom oduševio gledatelje i žiri showa Tvoje lice zvuči poznato, ovoga puta transformacijom u legendarnog Brucea Springsteena. Snažnim vokalom, energičnim nastupom i uvjerljivom izvedbom otvorio je emisiju na impresivan način, a komplimenti žirija nisu izostali.

Enis Bešlagić posebno je istaknuo koliko ga je Lovro iznenadio svojim glasovnim mogućnostima.

''Lovro, veliki aplauz imaš od srca, otvorio si emisiju onako kako treba, punim kapacitetom svog glasa. Ispričavam se što sam onda nekad rekao da mi nemamo tako kvalitetan glumački glas među glumačkim snagama, ali ti si me demantirao i apsolutno si nas ovdje predstavio na ponos svih nas kolega'', komentirao je Enis Bešlagić.

Da je Lovro kroz cijelu sezonu pokazao iznimnu razinu talenta i predanosti, primijetio je i Mario Roth, koji nije skrivao koliko ga je njegova transformacija oduševila.

Lovro Juraga kao Bruce Springsteen - 1 Foto: Nova TV

''Došao naš Lovro i u predzadnjoj emisiji još jednom dokazao koliko je sjajan pjevač. Bila mi je evo čast i privilegija gledati te i slušati te svih ovih 12 nedjelja, volim tvoj pristup svakoj tvojoj ulozi, bilo da se radi o ženskoj ili muškoj transformaciji, uvijek si uvjerljiv, evo večeras dok sam te gledao, imao sam doista dojam da gledam sina od Brucea Springstina na ovoj pozornici'', zaključio je Mario Roth.

Martina Stjepanović Meter također je nahvalila njegovu energiju, talent i sposobnost da se potpuno prepusti svakoj ulozi koju dobije.

''Ja mislim da je Lovro predivan u svakom smislu. Imaš toliko talenta i toliko si otvoren prema tome da se potpuno prepustiš ulozi i postaneš uloga koja treba, to si i danas dokazao. Bilo je ovo moćno, snažno, vrlo američki, vrlo zagrebački. Kao i uvijek oduševio si i prenio si toliko lijepu pozitivnu energiju, tako da svaka ti čast'', primijetila je Martina Stjepanović Meter.

Kratko, ali vrlo jasno svoj je dojam sažeo i Goran Navojec.

''Ti si to sve skupa danas izveo briljantno'', zaključio je Navojec.

Lovro Juraga tako je još jednom potvrdio zašto ga mnogi smatraju jednim od najugodnijih iznenađenja ove sezone showa, a njegova transformacija u Brucea Springsteena bez sumnje će ostati jedan od zapaženijih nastupa ove sezone.