Brak zvijezde "Pune kuće" u krizi, razišla se od supruga nakon 28 godina

Lori Loughlin, poznaka kao ujna Becky iz serije "Puna kuća", razišla se od modnog dizajnera Mossima Giannullija nakon gotovo 30 godina braka.

Lori Loughlin razišla se od supruga Mossima Giannullija poslije 28 godina braka.

Kako je njihova predstavnica za medije Elizabeth Much izjavila za PEOPLE, glumica poznata po ulozi ujne Becky u sitcomu "Puna kuća" i modni dizajner žive odvojeno i uzimaju pauzu od braka.

Lori Loughlin i Mossimo Giannulli - 2 Foto: Profimedia

Lori Loughlin i Mossimo Giannulli - 3 Foto: Profimedia

Lori Loughlin i Mossimo Giannulli - 7 Foto: Profimedia

Lori Loughlin i Mossimo Giannulli - 8 Foto: Profimedia

"Za sada nema pravnih postupaka", poručila je Much.

Prekid dolazi nakon što je Loughlin viđena u srijedu kako ju tješi James Tupper, bivši partner Anne Heche i njezin kolega iz filmova "Fall Into Winter" i "A Christmas Blessing".

Lori Loughlin i Mossimo Giannulli - 1 Foto: Profimedia

Lori Loughlin - 12 Foto: Profimedia

Lori Loughlin (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Lori Loughlin i Mossimo Giannulli - 4 Foto: Profimedia

Par ima dvije kćeri Isabellu Rose i Oliviju Jade, a upravo zbog mlađe kćeri su imali pravnih problema, kada su platili za dobre rezultate prijemnog ispita za fakultet, zbog čega su odslužili zatvorsku kaznu. Loughlin je osuđena na dva mjeseca zatvora, 150 tisuća dolara kazne i 150 sati društven korisnog rada, koju je odslužila od listopada do prosinca 2020. godine. Zbog toga, propustila je snimanje pete sezone serije "Punija kuća", no nakon izlaska iz zatvora vratila se u televizijske projekte i na crveni tepih.

