Ovo se dogodi kad kopija unaprijedi original: ''Pet puta si bolja od Daddyja Yankeeja''

Publika je dobila jedan od najenergičnijih nastupa večeri. Laura Sučec potpuno je rasplesala studio i oduševila žiri svojom interpretacijom. Reakcije nakon nastupa bile su i više nego pozitivne.

Laura Sučec donijela je na pozornicu showa Tvoje lice zvuči poznato energičnu i razigranu transformaciju u svjetsku reggaeton zvijezdu Daddyja Yankeeja.

Svojim nastupom podigla je atmosferu u studiju, a žiri nije skrivao oduševljenje.

Goran Navojec posebno je istaknuo koliko je Laura nadmašila očekivanja:

''Ti si pet puta bolji izvođač od Daddyja Yankeeja. Dogodi se ponekad da kandidat svojom izvedbom unaprijedi original – to se večeras dogodilo''.

S njim se složila i Martina Stjepanović Meter:

Laura Sučec kao Daddy Yankee Foto: Nova TV

''Ja se slažem s Goranom. Ti si puno zanimljivije i energičnije napravila cijeli nastup. Tvoja izvedba mi se svidjela puno više od originala''.

Enis Bešlagić dao je svoj komentar u prepoznatljivom duhovitom tonu:

''Laura ovdje ne bi došla da ne valja. Neka Daddy imitira nju – kako će znati'', našalio se.

Laura Sučec kao Daddy Yankee Foto: Nova TV

Mario Roth naglasio je koliko je ova transformacija bila zahtjevna:

''Iako se možda čini kao lagana pjesma, mislim da si večeras imala najteži zadatak. Ovo nije ‘pjesmuljak’ – morala si biti ritmički precizna kao švicarski sat, i večeras si to bila. Hvala ti na tome''.

Laura Sučec kao Daddy Yankee Foto: Nova TV

Laura je ovom izvedbom pokazala koliko se dobro snalazi u potpuno drugačijim glazbenim stilovima, a njezina transformacija u Daddyja Yankeeja bila je jedan od najzabavnijih trenutaka večeri.

