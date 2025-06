Kako izgleda sin Pere Galića? Svirat će u novom bendu svog oca

Pero Galić otac je dvoje djece Sebastijana i Dajane, a njegov sin sad će mu biti i radni kolega.

Pero Galić nakon smrti koege iz Opće opasnosti Slavena Živanovića Žiže više neće pjevati u Općoj opasnosti.

Ime Opća opasnost više ne smiju koristiti, a Pero Galić nije htio iznositi detalje ove pravne zavrzlame.

Pero Galić

''To su zakoni i prava i pravice, došli smo do toga da to ime ne može ići. Da ne idem sad daleko jer to ćemo jednom prilikom kad se sve ovo malo smiri morati iznijeti'', rekao je za IN magazin.

Pero je zbog svega toga krenuo u samostalne pjevačke vode.

''Nije samo da je Pero izašao iz Opće opasnosti, ne bi nikad napustio Opću opasnost jer to sam ja jer ja sam napravio Opću opasnost sa Žižom i Igorom, ali jednostavno previše je stvari koje su me trošile. Ja moram dalje pjevati, na kraju, to je moj život i moj posao'', zaključio je.

In Magazin: Pero Galić

Slaven Živanović Žiža, Opća opasnost

Slaven Živanović Žiža

Ovih dana radi na novoj pjesmi naziva "Na kraju" koju potpisuje Mario Vestić, autor hitova Opće opasnosti. Pero ima i novi prateći bend, u kojem je i njegov sin Sebastijan.

Sebastijan Galić

''Njegova ekipa s kojom dugo svira, mladi ljudi od 25-6 godina, rock and roll je u pitanju. Od kolovoza na dalje slobodno zovite ako želite čuti pjesme Opće opasnosti i Peru s novim pjesmama'', rekao je za IN magazin.

Osim Sebastijana, Pero je otac kćeri Dajane, a dobio ih je u braku sa suprugom Ivankom. Kći Dajana rodila im je i unuku Katju.

Pero Galić i supruga Ivanka

Sin Sebastijan živi samozatajnim životom, ali naslijedio je glazbeni talent za glazbu.

Kako izgleda pogledajte u nastavku.

Ima 28 godina, a živi u Županji, gdje je i ostatak Perine obitelji.

Sebastijan Galić

Pero Galić je izjavio kako se veseli što mu se djeca nisu odselili iz Hrvatske te su stvorili svoje domove, a on svaki slobodni trenutak provodi s njima.

