Samozatajnu suprugu Pere Galića ne viđamo često u javnosti, no najveći je pjevačev oslonac

Na komemoraciji za Slavena Živanovića Žižu slomljenog Peru Galića je tješila supruga Ivanka, s kojom je u vezi gotovo 40 godina.

U srijedu su održani sprovod i komemoracija za gitarista grupe Opća opasnost Slavena Živanovića Žižu, koji je preminuo u 53. godini života. Njegova prerana smrt duboko je potresla Peru Galića s kojim je osnovao bend sada već daleke 1992. godine, zbog čega ga na komemoraciji tješila supruga Ivanka.

Njihova ljubavna priča započela je još 1986., kada je slikarica Ivanka plesala u županjskom KUD-u. Vjenčali su se 1992. godine, a zajedno su dobili dvoje djece, kćer Dajanu i sina Sebastijana. Osim toga, imaju i unuke Davida i Katju, koji su najveći ponos svog djeda.

''Vjerojatno bih davno negdje završio loše da nije bilo nje takve koja je preuzela apsolutno sve na sebe. Kuću, okućnicu i djecu'', rekao je Pero za In magazin.

Iako mu je obitelj na prvom mjestu, Galić je jednom prilikom priznao kako mu nije bilo lako uskladiti obiteljski život i glazbenu karijeru.

''Nimalo lako, vjeruj mi! Muka je to živa… da sad pitate Ivanku moju, tko zna šta bi rekla. Ne usudim se. Znam, zato ću ja pokušati reći samo, da naravno da nije bilo ok, pogotovo u vrijeme kraja devedesetih, kada se sve pretvorilo u nešto što mi nismo prepoznali'', poručio je za In magazin, nahvalivši suprugu čije su slike prepoznate i u dalekom Japanu, zbog čega je dobila i priznanje.

