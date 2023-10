Pero Galić ne slaže se sa zabranama nastupa srpskih pjevača u Hrvatskoj: ''Naša cijela estrada svirala je u Srbiji, nek se svi vesele na svoj način i neka puste nas da idemo svojim putem''

Nastupom na splitskom Zvončacu, Opća opasnost nastavila je s obilježavanjem 30 godina djelovanja benda. Pero Galić je našem Hariju Kočiću za In magazin pričao o usponima i padovima tijekom bogate karijere, komentirao zabrane nastupa srpskim pjevačima u Hrvatskoj te priznao kako nije lako u isto vrijeme biti pjevač i obiteljski čovjek.

Više od trideset godina traje neraskidiva veza Opće opasnosti s publikom, kao i prijateljstvo članova benda koje je gotovo bez premca na domaćoj sceni.



''Odrasli smo zajedno, ko klinci, a zajedno smo bili i na granicama naše lijepe, braneći ju…'', priča Pero.



Neki su od članova benda imali tek osamnaest godina kada su gitare zamijenili puškama i to je rezultiralo, kaže, doživotnim prijateljstvom.



''Taj trenutak nesigurnosti, svaki dan krećući tamo negdje, ne znaš da l' ćeš doći nazad… A još stotine želja u glavi, brdo volje i ideja. To je trenutak gdje smo stvarno bili svi ko jedan ne bi li se to sve čim prije završilo da mi idemo dalje'', prisjeća se.



Bend se, početkom dvije tisućitih povukao sa scene. Činilo se kako je vrijeme rock and rolla prošlo, ali pokazalo se da kako se radilo tek o kreativnoj pauzi.

''Rock je uvijek bio tu, on je najjači od svega toga. Samo dođe do nekog trenutka da se pojavi nekakva nova pričica, malo zapluta i onda se opet vratimo rock and rollu'', kaže.



Kao branitelj i glazbenik, naglašava, ne slaže se sa zabranama nastupa srpskim pjevačima u Hrvatskoj koje u posljednje vrijeme ponovno pune novinske stupce.



''Svi smo mi tamo. Naša cijela estrada je svirala u Srbiji i gdje god van Hrvatske. Nema ni jedan razlog da razmišljamo o tome drugačije. E sad, jel to dobro ili loše, to smo trebali puno ranije razmišljat pa u našem društvu napravit malo reda. Ali nemam ništa protiv, nek se svi vesele na svoj način i neka puste nas da idemo svojim putem.“



Obitelj mu je na prvom mjestu, poručuje Galić, iako priznaje kako nije lako glazbenu karijeru uskladiti s obiteljskim životom.



''Nimalo lako, vjeruj mi! Muka je to živa… da sad pitate Ivanku moju, tko zna šta bi rekla. Ne usudim se. Znam, zato ću ja pokušati reći samo, da naravno da nije bilo ok, pogotovo u vrijeme kraja devedesetih, kada se sve pretvorilo u nešto što mi nismo prepoznali.“



Unatoč svemu, Opća opasnost je opstala i nastavlja nizati uspjehe, zahvaljujući, poručuje, neumornom radu.

''Je li to glazba, je li to bilo koja sfera života, ako se odredite, morate se dobro pobrinuti da to funkcionira. Ako se date, onda će sve drugo ići lakše. Kada zbrojimo danas Opću opasnost, šest ljudi koji svi isto misle o ovome i jedva čekamo ponovno, mora valjat!'', zaključio je.



Atmosfera na splitskom koncertu ponovno je pokazala kako publika, uvijek iznova, jedva čeka ponovno čuti Opću opasnost.

