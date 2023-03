Ovo su čekale sve mladenke: Nova bridal kolekcija Ivice Skoke stigla je u showroom!

Ožujak je u ateljeu modnog dizajnera Ivice Skoke tradicionalno rezerviran za novi bridal lookbook kojim dizajner predstavlja najnovije modele i trendove za nadolazeću sezonu vjenčanja.

I dok buduće mladenke s nestrpljenjem iščekuju novosti iz dizajnerskog studija omiljenog dizajnera, nova kolekcija Ivice Skoke donosi 20 modela vjenčanih haljina koje će oduševiti ljubiteljice klasike, romantičarke, pobornice modernih kraćih varijanti, ili senzualnih i raskošno ukrašenih haljina.

Kao i uvijek, u Skokine vjenčanice je utkano puno sati ručnog rada, u njegovom ateljeu nastaju kreacije od lepršavog organdija u slojevima, korzeti od čipke, predimenzionirani rukavi, suknje sirena kroja od brokata, voluminozni floralni motivi i najnježnije čipke.

Uz neizostavnu bijelu, u kolekciji prevladavaju nježne puderaste nijanse koje će se odlično uklopiti u proljetno-ljetna vjenčanja na otvorenom. U novoj kolekciji ima nekoliko modela koji će zadovoljiti one koje vole minimalizam – jednostavne, ali perfekcionističke linije, naglašena silueta, nježni izrezi i gola ramena savršen su odabir za modne klasičarke. One koje preferiraju nešto više romantičan stil doći će na svoje uz slojeve organze, detalje od čipke i voluminozni donji dio krinolina ili sirena kroja.

"U ožujku već tradicionalno predstavljamo novu bridal kolekciju jer je to pravo vrijeme za sve naše mladenke koje planiraju vjenčanje. Ova kolekcija s buđenjem proljeća na najljepši mogući način slavi ljepotu, ljubav i senzualnost, a svaka od haljina je kreirana tako da istakne jedinstvenu ljepotu žene koja ju nosi. Svaku vjenčanicu u potpunosti prilagođavam i personaliziram prema željama svake klijentice jer je to njezin poseban dan i ja želim da se ona u svojoj vjenčanici osjeća kao najbolja moguća verzija sebe. I veseli me što u tome uspijevamo, taj proces stvaranja je jedan od ljepših dijelova ovog posla“, kaže Ivica Skoko predstavljajući najnoviju kolekciju koja se ovih dana može vidjeti u njegovom zagrebačkom showroomu na adresi Vlaška ulica 79.

Pitali smo Ivicu koji je najbolji savjet koji inače daje mladenkama kako izabrati pravu vjenčanicu.

"Svim ženama bih preporučio da se vode svojim osjećajima i da traže baš onu haljinu o kojoj su maštale cijeli život. Taj dan je za njih jedinstven, one se trebaju osjećati posebno i ta bi haljina trebala biti rađena po njihovim mjerama kako bi im savršeno pristajala i kako ih ne bi sputavala u kretanju, plesanju i uživanju“, odgovara poznati dizajner, inače omiljen među brojnim poznatim Hrvaticama.

Njegove vjenčanice uglavnom biraju žene koje žele ostati primijećene, mladenke koje vole nekonvencionalne vjenčanice pa je tako nerijetko po željama kreirao i crne vjenčanice raskošno ukrašene perjem i čikom. Ove sezone ipak sve je u pastelnim i nježnim nijansama jer se u zraku pa i u njegovoj novoj kolekciji osjeća dašak optimizma, vedrine i romantike.

U showroomu Ivice Skoke uvijek je živo, radi se na skicama, krojevima, detaljima, ali dizajner svaku klijenticu osobno primi, sasluša njezine želje i kroz uzajaman proces upoznavanja i savjetovanja dolazi do skice idealne haljine. U životu, kaže, ništa nije idealno i savršeno, ali vjenčanica svake žene mora i može biti upravo takva – savršena.

I baš kao što je prepoznatljiv njegov dizajn, Ivica Skoko vjeran je i dugogodišnjim suradnicima pa tako gotovo redovito za svoje kampanje bira neodoljivu manekenku Anu Leu Janžić. Njihova kemija, spoj dvoje iznimnih kreativaca savršeno je ulovljena na novim fotografijama okom našeg modnog fotografa Zvonimira Ferine, dok se za makeup pobrinuo poznati vizažist Marko Tolić, a frizure su djelo Ivana Pervana.

