Igor Mešin već je 12 godina zaštitno lice Supertalenta, ali poručuje: ''Najbolje tek dolazi!''

Već godinama nedjeljna večer u domovima gledatelja rezervirana je za Supertalent, show koji je postao sinonim za zabavu i nevjerojatne talente. Od samih početaka, jedno od njegovih prepoznatljivih lica je Igor Mešin, voditelj koji zajedno s kolegama prati i podržava kandidate na njihovom putu do velikih trenutaka. U povodu početka nove, dvanaeste sezone, razgovarali smo s Igorom o tome kako se show razvijao, što ga i dalje veseli u ovom poslu te zašto vjeruje da – kako sam kaže – najbolje tek dolazi.

U povodu početka dvanaeste sezone Igor Mešin za naš portal otkrio nam je kako gleda na razvoj Supertalenta, što ga i dalje motivira te zašto vjeruje da najbolje tek dolazi.

Na samom početku razgovora osvrnuo se na put showa od prvih dana do danas.

''Show se nešto koncepcijski nije previše mijenjao, ali zato je produkcijski napredovao iz sezone u sezonu. Mijenjali su se članovi žirija, pa čak i voditelji. Ali ono što je kod ovog showa najbitnije, a što je i zadržao do današnjeg dana, to je da nedjeljom u navečer donosi zabavu u domove gledatelja''.

Igor Mešin - 2 Foto: Nova TV

Iza njega je 12 sezona i bezbroj kandidata. Kaže kako mu je nemoguće izdvojiti jednoga ili jedan poseban trenutak.

''Toliko je kandidata prošlo u ovih dvanaest sezona da mi je stvarno teško izdvojiti nekoga posebno. Bilo je stvarno fantastičnih točaka, pobjednici su svake sezone bili odlični, pa ne bih baš izdvajao nikog posebno, ali mislim da će i ove sezone biti stvarno fantastični kandidati''.

Kroz godine se mijenjala i sama priroda nastupa. Igor priznaje da su prve sezone izgledale drugačije nego današnje.

Igor Mešin - 3 Foto: Nova TV

''Pa ima neke razlike među kandidatima, recimo prve i ove 12. sezone. Na početku su to bili sve neki klasični talenti – pjevanje, ples i pokoji mađioničar. A kako smo išli dalje, sve je više nevjerojatnih i neobičnih talenata. Kako napreduje televizija, tako napreduju i kandidati''.

Ipak, publika ne glasa samo za talent, već i za osobnost. Igor ističe da i to može biti presudno.

Pogledaji ovo Celebrity Bilman o osmoj godini u Supertalentu: ''Kandidati su kao i današnje društvo podosta drugačiji nego prije...''

''Ponekad utječe i osobnost. Bilo je čak situacija da neki talent ili izvedba nije baš bila savršena, ali kod žirija su ipak dobili prolaz. Tako da se na osobnost može izvući, ali ipak je talent bitniji''.

Voditeljska uloga donosi i svoje izazove, a on ih je tijekom godina itekako upoznao.

Igor Mešin - 3 Foto: Nova TV

''Najveći izazov je dobro se pripremiti, dobro promotriti kandidate, dobro se uskladiti sa svojim partnerom Franom Ridjanom i onda u principu sve nekako štima''.

A kako balansirati između ozbiljnosti i humora, što publika posebno voli? Igor kaže da sve dolazi prirodno.

''Ako balansiram između humora i ozbiljnosti voditeljske uloge, taj balans dolazi spontano. Ne trudim se to razdvajati niti se trudim biti pretjerano duhovit. Često u komunikaciji s Franom prirodno neke stvari ispadnu duhovite, a u onim ozbiljnim situacijama koje od nas traže profesionalnost, mislim da se dobro držimo. Nadam se da nam to uspijeva!''.

Na pitanje kako bi opisao svog kolegu, odgovorio je kratko i jasno:

''U tri riječi možda bi najbolje bilo – brz, profesionalan i pouzdan''.

Kroz dugogodišnje iskustvo naučio je mnogo, a najviše, kaže, o snalažljivosti i timskom radu.

Igor Mešin - 4 Foto: Nova TV

“Ono osnovno što mislim da sam kroz sve ove godine naučio je sposobnost snalaženja u ovom formatu. Naučio sam raditi u paru, naučio sam raditi u tako velikom produkcijskom pogonu kao što je Nova TV. I mislim da mi je to iskustvo dobro došlo. Negdje ću ga svjesno ili nesvjesno sigurno primijeniti u životu''.

I za kraj, Igor poručuje gledateljima da će i nova sezona donijeti pravo uzbuđenje:

Igor Mešin - 5 Foto: Nova TV

''Možda bi najbolje bilo najaviti ovu sezonu kroz slogan – najbolje tek dolazi''.

Najgledaniji talent show na svijetu samo što nije počeo, a prva epizoda dvanaeste sezone gledatelje očekuje u nedjelju, 28. rujna, od 20:15 na Novoj TV. Prva audicijska večer donosi deset kandidata koji će publiku oduševiti, iznenaditi, šokirati i dirnuti svojim jedinstvenim talentima. Svaki kandidat na pozornici ima svoj cilj: osvojiti prolaz u daljnje natjecanje, a žiri je spreman upotrijebiti svu svoju stručnost i iskustvo kako bi prepoznao najbolje i najposebnije nastupe.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Pogledajte Kerumovu rođendansku tortu, ovakvu još niste vidjeli!

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Znate li čija je ovo kći? Zbog provokativnih izdanja paparazzi je prate u stopu