Svoje poznate strateške dijelove Heidi Klum u providnoj haljini skrivala je bundom

Los Angeles je sinoć bio središte glamura i umjetnosti, a među uzvanicima koji su ukrali svu pažnju bila je i Heidi Klum i to u posebnom društvu.

Supermodel i televizijska voditeljica Heidi Klum privukla je sve poglede na svečanom otvorenju The David Geffen Galleries u Los Angelesu, gdje se pojavila u izuzetno odvažnom i glamuroznom izdanju.

Za ovu posebnu večer Klum je odabrala dugu, prozirnu haljinu od mrežastog materijala, ukrašenu svjetlucavim detaljima, koja je naglasila njezinu figuru. Ispod haljine nosila je pripijeni bodi, dok je cijeli look upotpunila dramatičnim krznenim ogrtačem prebačenim preko ruku.

Svoju pozadinu u providnoj haljini skrivala je bundom.

Posebnu pažnju privuklo je i društvo u kojem se pojavila, uz Heidi je na crveni tepih stigao njezin sin Henry Samuel. Elegantno odjeven u crno odijelo, Henry je izgledao vrlo samouvjereno, a majci je pružao podršku pozirajući uz nju fotografima. Njih dvoje nisu skrivali osmijehe, a u jednom trenutku pozirali su zagrljeni, što je dodatno oduševilo okupljene.

Otvorenje The David Geffen Galleries okupilo je brojna poznata imena iz svijeta umjetnosti i zabave, no Heidi i Henry bez sumnje su bili među najzapaženijima.

