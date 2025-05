Kakav raspašoj! Poslušajte narodnjak koji je smislio Navojec, inspirirao ga je Mario Roth!

Goran Navojec dobio je inspiraciju na temelju komentara kolege Marija Rotha za nastup Marcele Oroši.

U zadnjoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato Marcela Oroši napravila je pravi raspašoj u studiju transformacijom u Vesnu Zmijanac i izvedbom pjesme ''Kazni me, kazni''.

Mario Roth iskreno je priznao Marceli da ga je bilo strah kako će odraditi ovaj zadatak jer inače ne sluša tu glazbu.

Goran Navojec, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Kad sam vidio da ti je gljiva dala Vesnu Zmijanac, ja sam zaista ovih sedam dana bio u strahu, zato što znam da je to glazba koja tebi nije bliska i koju ti nisi slušala. Kad si krenula s prvim dijelom strah je apsolutno nestao, ti si to tako dobro odradila! Da netko tko sluša nešto sasvim drugo može to izvesti ovako... Molim te priznaj pred svima da si večeras istinski uživala'', bio je komentar Marija Rotha koji je Goranu Navojcu poslužio kao inspiracija za pjesmu koju je i na licu mjesta i otpjevao te dodatno raspojasao već i ovako i onako vatrenu atmosferu.

Marcela Oroši, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Marcela Oroši, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Marcela Oroši, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Što je to Goran osmislio i kako to zvuči, poslušajte u našem videu!

Što kažete na Marcelinu transformaciju u Vesnu Zmijanac? Dakle, svaka čast! Ista Vesna!

Nije baš bilo najbolje. Dakle, svaka čast! Ista Vesna!

Nije baš bilo najbolje. Ukupno glasova:

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Ispod ove maske krije se naša pjevačica koju zasigurno čeka sjajna budućnost!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Ovo je naš pjevač, ne eurovizijska pobjednica! Pogledajte prizore koji su šokirali Mineu

Pogledaji ovo Celebrity Kožni pojas utegnuo je Minein strukić do savršenstva, ali još je jedan detalj sve izuo iz cipela!

Pogledaji ovo Celebrity Domaći glazbenik koji pjeva na ulicama Italije objavio emotivne fotografije: ''Govore više od tisuću riječi...''