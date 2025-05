Ispod ove maske krije se naša pjevačica koju zasigurno čeka sjajna budućnost!

Rock spektakl na pozornicu showa Tvoje lice zvuči poznato donijela je Stela Rade, koja je dobila zadatak utjeloviti legendarnog Meat Loafa.

Stela Rade ove je nedjelje u showu Tvoje lice zvuči poznato napravila pravi scenski udar i odradila transformaciju kojoj se jako veselila.

Preobrazila se u Meat Loafa i izvela pjesmu ''I’d Do Anything for Love''.

Stela Rade, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Predivno si donijela ovaj krik drugačijih, potlačenih. Ti si ovo toliko lijepo donijela i prikazala, ta maska je postala dio tebe. Ja sam vidio jednu fantastičnu točku'', komentirao je Goran Navojec.

''Jako je teško ispod maske dati svoj lik, a ti si ispunila taj zadatak'', dodao je Enis Bešlagić.

''Ti si nama večeras ispričala jednu prekrasnu glazebnu priču'', složio se Mario Roth.

''Mene se dojmilo s glumačke strane, pjevačke strane, s energijom. Izašla si iz Stele na koju smo navikli, ja te ni u jednom trenutku nisam tu vidjela, savršeno'', zaključila je Minea.

Što kažete na nastup Stele Rade? Ova cura je fantastična!

