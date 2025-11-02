Ella Dvornik podijelila prizor koji je svima poznat: "Ne možete raditi što želite"

Ella Dvornik u novom videu na Instagramu se osvrnula na roditelje koji dolaze svojoj djeci u stan, pokazavši koliko su ove situacije neizbježne.

Ella Dvornik ponekad na društvenim mrežama uputi savjete svojim pratiteljima, a ni ovoga puta nije se ustručavala.

U jednoj od novijih objava naša influencerica i poduzetnica pokazala je kako su neke obiteljske situacije jednostavno neizbježne, pogotovo ako su u pitanju roditelji koji i dalje gledaju i kontroliraju svoju odraslu djecu.

Ella Dvornik - 2 Foto: Instagram Screenshot

Ella Dvornik Foto: Instagram

Ella Dvornik Foto: Ella Dvornik/Instagram

"Ovo je za sve mlade i one koji još uvijek žive s roditeljima: Kad se maknete od ispod njihovog krova, i dalje morate raditi što oni govore. Ne možete raditi što želite", započela je Ella svoju objavu.

U videu je otkrila da, čak i nakon osamostaljenja, njezina majka Danijela je nastavila s praksom mnogih roditelja koji dođu kod svoje djece i nađu mane: "Ja sam se odselila sa 17 jer mi je mama stalno prigovarala za nered, a moja mama danas, a ja imam 35, dolazi u stan i ne izdrži ni 24 sata. Ja ju upozorim, ona kaže "nema veze" i opet ne može izdržati. Želim vam reći da ostanete, nemojte se odseliti jer će vam biti apsolutno isto, samo skupo. Slušat ćete to, kako god."

I opisom videa je nasmijala svoje pratitelje, napisavši: "Podrška svim odseljenicima koji su naučili na skuplji način."

U komentarima se javila i Danijela, koja je ostavila mnogo emotikona uz komentar: "Takva sam i gotovo."

Ella Dvornik s odvjetnikom - 4 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell

Ella Dvornik Foto: Youtube

Ella Dvornik Foto: Youtube

I njezini pratitelji su imali slične priče:

"44 godine. Došla stara neki dan, ja s vrata kazem ne govori ništa… I nije. Ostala 15-ak min i otišla. Al onda j**, zvoni mob", "Istina, najjače je bilo kad mi je premještala kantu za smeće jer trenutno mjesto nije bilo zadovoljavajuće", "Ili dođe pa ti opere suđe ručno , jer ne može ga gledati", "Kad sam se udala odselila sam tako da i svekrva i mama moraju najaviti dolazak , tako da se ja za mamin dolazak psihički spremim", "Podrška svim mamama", pišu joj u komentarima.

