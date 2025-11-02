Ella Dvornik podijelila prizor koji je svima poznat: "Ne možete raditi što želite"

Ella Dvornik u novom videu na Instagramu se osvrnula na roditelje koji dolaze svojoj djeci u stan, pokazavši koliko su ove situacije neizbježne.
Ella Dvornik ponekad na društvenim mrežama uputi savjete svojim pratiteljima, a ni ovoga puta nije se ustručavala.3 vijesti o kojima se priča potražnja je ogromna! Dvorana u Beogradu premala je za našeg Slavonca? Više od 14 tisuća ljudi čeka svoju ulaznicu ne kriju sreću Veliko slavlje prekrasne kćeri Ive Majoli! Ponosna mama otkrila razlog uz zajedničku fotku okrenula je novi list Lijepa Hrvatica potvrdila razvod od nekad najplaćenijeg dinamovca
U jednoj od novijih objava naša influencerica i poduzetnica pokazala je kako su neke obiteljske situacije jednostavno neizbježne, pogotovo ako su u pitanju roditelji koji i dalje gledaju i kontroliraju svoju odraslu djecu.
Galerija 25 25 25 25 25
Ella Dvornik - 2 Foto: Instagram Screenshot
Ella Dvornik Foto: Instagram
Ella Dvornik Foto: Ella Dvornik/Instagram
"Ovo je za sve mlade i one koji još uvijek žive s roditeljima: Kad se maknete od ispod njihovog krova, i dalje morate raditi što oni govore. Ne možete raditi što želite", započela je Ella svoju objavu.
Pogledaji ovo Celebrity Enis Bešlagić evakuiran iz sobe usred zore: "Ako ovo bude neka zezancija..."
U videu je otkrila da, čak i nakon osamostaljenja, njezina majka Danijela je nastavila s praksom mnogih roditelja koji dođu kod svoje djece i nađu mane: "Ja sam se odselila sa 17 jer mi je mama stalno prigovarala za nered, a moja mama danas, a ja imam 35, dolazi u stan i ne izdrži ni 24 sata. Ja ju upozorim, ona kaže "nema veze" i opet ne može izdržati. Želim vam reći da ostanete, nemojte se odseliti jer će vam biti apsolutno isto, samo skupo. Slušat ćete to, kako god."
I opisom videa je nasmijala svoje pratitelje, napisavši: "Podrška svim odseljenicima koji su naučili na skuplji način."
U komentarima se javila i Danijela, koja je ostavila mnogo emotikona uz komentar: "Takva sam i gotovo."
Ella Dvornik s odvjetnikom - 4 Foto: Sasa Miljevic/Pixsell
Ella Dvornik Foto: Youtube
Ella Dvornik Foto: Youtube
I njezini pratitelji su imali slične priče:
"44 godine. Došla stara neki dan, ja s vrata kazem ne govori ništa… I nije. Ostala 15-ak min i otišla. Al onda j**, zvoni mob", "Istina, najjače je bilo kad mi je premještala kantu za smeće jer trenutno mjesto nije bilo zadovoljavajuće", "Ili dođe pa ti opere suđe ručno , jer ne može ga gledati", "Kad sam se udala odselila sam tako da i svekrva i mama moraju najaviti dolazak , tako da se ja za mamin dolazak psihički spremim", "Podrška svim mamama", pišu joj u komentarima.
Nedavno je pokazala novi auto, a koliko vrijedi, otkrijte OVDJE.
U videu je otkrila kako je trenutno u svom 10. stanu, a koliko plaća najamninu, otkrijte OVDJE.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Otišla je prerano, a priča o sendviču zasjenila je njezin nevjerojatan talent
Pogledaji ovo Celebrity Majin Bloom uživa kao mali kralj, njegova reakcija na spa tretman mnoge će raznježiti!