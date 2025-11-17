Dora 2026. neće se održati u Opatiji, poznata je nova lokacija!

Hrvatski izbor pjesme za Eurosong 2026. godine vraća se na novo-staru lokaciju.

Hrvatski izbor pjesme za Eurosong, Dora 2026., ove se godine neće održati u Opatiji, potvrdili su s Hrvatske radiotelevizije.

Umjesto toga natjecanje se seli u Zagreb, točnije u televizijski studio na Prisavlju.

''Ovogodišnji izbor hrvatske pjesme za Eurosong – Dora 2026. održat će se u HRT-ovom studiju na zagrebačkom Prisavlju'', stoji u službenom priopćenju.

Statua Dore Foto: Darko Tomas / CROPIX

Podsjetimo, Dora 2025. održana je u Opatiji, dok je godinu ranije emitirana iz Zagreba.

Statua Dore Foto: Goran Kovacic/Pixsell

