Tko je to rasplakao Mineu? Uslijedio je zagrljaj!

Nakon vatrene Elene Tsagrinou, Devin Juraj ostao je eurovizijskom raspoloženju i u showu Tvoje lice zvuči poznato ušao u lik talijanskog predstavnika 2023. godine – Marca Mengonija!

Devin Juraj priznao je da mu je transformacija u Marca Mengonija u showu Tvoje lice zvuči poznato možda bila vokalno najteža dosad, ali i da nosi i jednu emotivnu težinu koju voli pokazati.

A koliko je uspio u svojoj transformaciji govori zagrljaj koji mu je dala Minea nakon njegovog nastupa.

Devin Juraj, Minea,Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Devin Juraj, Minea,Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Devin Juraj, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Devin Juraj, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Ovo je bio toliko dojmljivo, mislim da nije potrebno uopće da ja nešto pričam jer svaka riječ bi bila premalo za ono što ja želim reći. Ovim mojim potezom imaš moj odgovor na ovaj nastup večeras'', rekla je Minea i ustala da bi zagrlila Devina.

Devin Juraj, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Kao i uvijek fascinantno, impresivno'', dodao je svoj komentar Mario Roth.

''Ti si danas mene uvjerio da si ti jedan kralj kameleonstva, duhovnog, ti toliko duboko ulaziš u interpretacije. Zaista si se dao, ovo je sad prevršilo svaku mjeru'', komentirao je Goran Navojec.

Devin Juraj, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

Devin Juraj, Tvoje lice zvuči poznato Foto: Nova TV

''Pjesmu slušam prvi put, izvođača vidim prvi put, ali ja zaista sad kad to gledam vjerujem da je to zaista to. Za mene je ovo tvoja najbolja transformacija, iskreno, pošteno, talentiran si'', zaključio je Enis Bešlagić.

Kako komentirate Devinovu transformaciju? Ma lik je stvarno fantastičan, svaka čast!

Ne vidim što je u ovom nastupu toliko posebno! Ma lik je stvarno fantastičan, svaka čast!

Ne vidim što je u ovom nastupu toliko posebno! Ukupno glasova:

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Stela je razvalila! Poslušajte izvedbu koja je do suza dovela Enisa Bešlagića

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Kratka, asimetrična haljina pun je pogodak za Mineu!