Danijela Dvornik otkrila što najviše voli na muškarcima: "To mi je iznimno atraktivno"

Danijela Dvornik u svom novom storiju na Instagramu objasnila je kakvi joj se muškarci posebno sviđaju i zašto.

Danijela Dvornik u posljednje vrijeme u svojim anketama dobivala je pitanja o tome kakvi je muškarci privlače, a sada je napokon otkrila koji je njezin tip.

Na svom storiju na Instagramu objavila je video muškarca koji pleše pa poručila:

"Ja jednostavno volim muškarce koji znaju plesati. To mi je iznimno atraktivno".

Zatim je objavila istog muškarca koji je tijekom plesa nategnuo trenirku, a potom u drugom spustio na normalnu raznu. Danijela se odlučila malo našaliti na njegov račun:

"Malo se apgrejdao. Nisu više 'nategnute gaće'".

Inače, nedavno je sudjelovala na planinarskoj utrci Highlander Velebit pa se požalila pratiteljima kako joj je žao jer nije uspjela doći do cilja.

"Još uvijek sam pod dojmom Highlandera i pomalo se sve posložilo u mojoj glavi. Nije mi žao što sam bila, jedino mi je žao što nisam završila cijelu avanturu od oko 50 km", napisala je pa objasnila i zašto nije mogla nastaviti do cilja: "Kad sam saznala da mi od Panosa do Velikog Rujna treba 9 sati, a već je bilo 10 ujutro, a tih 9 sati je mojih 13 do 15 sati, uhvatila bi me noć, a hodanje po tako zahtjevnom terenu po mraku za mene nije bila opcija. To je bio prevelik zalogaj i rizik. Još da sam srela medu po noći... Možda bih preletjela cijelu rutu ili bih postala hrana za medu."

Danijela posljednjih godina živi u Sutivanu na Braču, gdje je izgradila svoj komadić raja i ne skriva koliko uživa u životu na otoku.

