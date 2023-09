Danijela Dvornik iskreno o cilju koji nije uspjela ostvariti: "Plakala sam i smijala se od muke u isto vrijeme!"

Danijela Dvornik sudjelovala je planinarskoj utrci Highlander Velebit, no nije uspjela doći do cilja.

Udovica neprežaljenog Dina Dvornika, Danijela Dvornik, sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama svakodnevno dijeli detalje iz privatnog života, a sada je priznala i jedan neuspjeh.

Danijela je sudjelovala u utrci Highlander Velebit, avanturi na kojoj u pet dana s ruksakom na leđima prelazite više od 100 kilometara Velebita, no ona do cilja ipak nije uspjela doći.

Svoje iskustvo prepričala je na Instagramu.

"Kuća na leđima, muka u nogama... bilo je hard core. Prvih 18 km teških uspona i još težih spuštanja sam nekako odradila, zadnjih par km sam plakala i smijala se od muke u isto vrijeme i preklinjala u sebi 'šta je meni ovo trebalo' (mjerač km je pokazivao da je put bio dug 22 km, a ne 18 km). Najviše me bacalo u očaj što se nije vidio kraj puta. Činilo mi se da hodam čitavu vječnost. Svakim stajanjem i skidanjem ruksaka on je postajao sve teži i teži, od milja sam ga zvala 'mrcina'. Staza je bila dovoljno teška i bez ruksaka od 17 kg. Nakon neprospavane noći i grčeva u mišićima, odustala sam od idućih etapa od 36 km, jer bi to značilo da bi me uhvatila noć mojim tempom hodanja, da riskiram ozljede od umora, a to si ipak nisam htjela priuštiti. Treba znati procijeniti svoje snage i odustati na vrijeme. I ovih 18 km što sam napravila je uspjeh za mene, nešto što je van moje comfor zone, nešto što ni u snu nisam mogla sanjati da bih napravila. Sve u svemu super iskustvo i upoznala sam predivnih ljudi. Poseban pozdrav ekipi iz Valpova!" napisala je Danijela.

"Svejedno svaka čast", "Čestitke na pokušaju", "Bravo carice", "Važno je sudjelovati", podržali su je pratitelji.

Danijela inače zadnjih godina živi u Sutivanu na Braču, gdje je izgradila svoj komadić raja i ne skriva koliko uživa u životu na otoku.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ova je ljepotica zbog snimke na kojoj se drogira završila u zatvoru, ali sada uživa u svakom slobodnom trenutku

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Severina fotografijom sa sinom izazvala lavinu bijesnih reakcija: "Koliko ljepote i tuge na jednoj slici!"