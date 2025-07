Bila je simbol ženske snage, a skrivala je bol koju publika nikad nije vidjela

Hrvačica Chyna pionirka je ženskog hrvanja koje je danas jedno od marketinški najisplativijih organizacija, no borba s unutarnjim demonima koštala ju je života.

Mnogi hrvači napravili su tranziciju iz svijeta profesionalnog hrvanja u svijet glume. I dok ima mnogo onih koji se nisu proslavili, neki poput Dwaynea The Rocka Johnsona, Johna Cene i Davea Bautiste su ostvarili impresivni utjecaj na popularnu kulturu.

Veliki trag u svijetu hrvanja, pogotovo u organizaciji WWE, ostavila je Joan Marie Laurer, koja je nastupala pod imenom Chyna.

Koliko je utjecala na današnje žensko hrvanje u WWE, pokazuje i to da je bila prva žena ambasadorica organizacije, držeći više titula prvakinje, a koliko je bila sjajna, otkriva njezin nadimak Deveto svjetsko čudo (jer je André René Roussimoff zvani André The Giant bio Osmo svjetsko čudo).

Kada je imala četiri godine, njezini roditelji su se razveli, zbog čega joj odrastanje nije bilo lako. Njezin biološki otac pod utjecajem alkohola je ubo njezinu majku s nožem, imala je tri očuha do tinejdžerskih dana, a zajedno s polubraćom se često selila od grada do grada. U sedmom razredu nasilno ju je poljubio mnogo stariji učitelj, a s 13 godina počela je obolijevati od bulimije. U 16. godini, počela je s vježbanjem u teretani, a koliko su joj bili snažni mišići, pokazuje i to da nije imala bolove kada je imala rak jajnika. Tijekom studiranja na Sveučilištu u Tampi, gdje je diplomirala španjolsku književnost i učila francuski i njemački, dvojica muškarca su je silovali na jednom tulum. Na koncu, pridružila se mirovnim snagama i otišla u Gvatemalu.

Kada se vratila, radila je više poslova - seks telefon, konobarenje u striptiz klubu, bila je stjuardesa i egzotična plesačica, a ujedno je trenirala hrvanje u Maldenu. Njezini uspjesi doveli su do toga da je upoznala Paula "Triple H" Levesquea (tada znanog kao Hunter Hearst Helmsley) i Shawna Michaelsa, hrvače u organizaciji WWF (danas WWE), koji su je odlučili uvesti u njihov svijet kao tjelohranitelji. Iako vlasnik licence Vince McMahon isprva nije vjerovao u to da žena može pobijediti muškarca, njegov sin Shane ga je uvjerio kako ju mora angažirati.

Debitirala je 1997. s WWF-om, a brzo je postala majstorica ringa – snažna, visoka (oko 178 cm i 90 kg), uspijevajući pobijediti velike glave poput Triple H-a, Kurta Anglea, Chrisa Jericha i Jeffa Jarretta, pomažući u formiranju grupe D-Generation X (hrvači generacije X). Bila je prva žena koja se natjecala u Royal Rumble i King of the Ring događanjima, te jedina žena koja držala Intercontinental naslov, a sve to je donijelo pozornost Playboyja, za kojeg se slikala 2000. i produkcije filmova za odrasle. Zbog jednog puknutog silikonskog umetka, Chyna je pomogla dizajnirati modele silikonskih umetaka za grudi namijenjenima bodibildericama i ženama krupnije građe.

Ona nije samo promijenila pravila – ona ih je srušila i uspostavila nova.

Iako je bila uspješna u poslovnom životu, njezin privatni život bio je košmar koji ju je koštao. Borila se s alkoholizmom, ovisnošću o lijekovima na recept (valium, opijati, mišićni relaksanti), depresijom i propustima nakon raznih pokušaja rehabilitacija, uključujući "Celebrity Rehab with Dr. Drew" 2008. godine. Imala je burne romantične veze, među kojima i s Triple H-om, a nakon odlaska iz WWE-a zbog propalih pregovora oko novog ugovora i osobnih razloga, njezina karijera polako izmiče kontroli.

Zadnjih godina života provela je živeći u Japanu, gdje je predavala engleski jezik i prešla na mormonstvo. Vratila se u SAD u kuću koju je imala u Kaliforniji, gdje je na koncu umrla 20. travnja 2016., četiri mjeseca nakon 46. rođendana, od posljedica predoziranja. Znajući kako su na njezino zdravlje utjecali droga i česte povrede na hrvanju, htjela je donirati svoj mozak znanstvenicima kako bi istražili utjecaj kronične traumatske encefalopatije, degenerativne bolesti mozga koja je povezana s ponavljanim udarcima u glavu i čestim potresima mozga, najčešće kod profesionalnih sportaša i vojnog osoblja. Tijekom obdukcije, mrtvozornik je uvidio kako se njezin mozak prebrzo raspadao, zbog čega njezina želja nije mogla biti ispoštovana.

Chyna je zauvijek promijenila sliku ženske borilačke scene. Kao prva žena koja je osvojila WWE Intercontinental Championship i Rose i jedina ženska pobjednica turnira King of the Ring, postala je simbol snage i borbe u muškom svijetu sporta. Od ringa preko TV realityja i otkačenih enterprisea, pa do sirove borbe s demonima, njen život ispričao je istinsku priču o uspjehu, padu i trajnoj ostavštini.

Iako joj je borba s ovisnošću zadala najteži udarac, njezina hrabrost, snaga i inovativnost u ženskom hrvanju ostaju trajna inspiracija, postavivši put današnjim generacijama hrvačica.

