Šokantno priznanje: Priča o velikoj laži koja je uzdrmala svijet glazbe!

Lena Katina i Julija Volkova nekoliko godina su uvjeravale svijet da su lezbijke, a sve kako bi promovirale svoju grupu t.A.T.u.

U svijetu glazbe bilo je i onih koji su lažima došli do popularnosti. I dok bi mnogima prva pomisao na kreiranje lažnog identiteta za uspjeh bio njemački duo Milli Vanilli, postoji i jedan recentniji primjer koji dolazi iz Rusije.

Lena Katina i Julija Volkova godinama su pokušavale uvjeriti javnost kako su one lezbijke postavši projekt t.A.T.u., jedan od najpoznatijih ruskih izvoznih proizvoda.

t.A.T.u. - 2 Foto: Profimedia

t.A.T.u. - 4 Foto: Profimedia

Kako je jednom prilikom ispričala Katina, ideja je došla od producenta Ivana Shapovalova, kojeg je inspirirao švedski film "Show Me Love" o romansi između dvije srednjoškolke. Prije nego što su se izdvojile i postale t.A.T.u., što je skraćenica od fraze ta lybit tu ("ta djevojka voli tu djevojku"), nastupale su u grupi Neposedi zajedno s velikom ruskom zvijezdom Sergejem Lazarevim.

Već s prvom pjesmom "Ya soshla s uma" postigle su veliki uspjeh, izazvavši veliki skandal ljubljenjem u spotu, što je bilo nečuveno u konzervativnoj zemlji kao što je Rusija. Sličan uspjeh ostvarile su i s drugim singlom "Nas ne dogonyat", nakon čega su ih počeli primjećivati i izvan granica Rusije, što je dovelo do ponuda da objave engleske verzije svojih pjesama.

Sjećate se t.A.T.u.? Da, i dalje pamtim njihove hitove

Ne, nisam bio fan Da, i dalje pamtim njihove hitove

Ne, nisam bio fan Ukupno glasova:

t.A.T.u. - 5 Foto: Profimedia

t.A.T.u. - 10 Foto: Profimedia

Dok su "Ya soshla s uma" i "Nas ne dogonyat" postajale "All The Thing She Said" i "Not Gonna Get Us", američki i britanski producenti pokušali su maknuti Shapovalova, opisujući ga kao užasnog čovjeka zbog kojeg bi se cure rasplakale.

Njihov pad započeo je nedugo nakon što su nastupale na Eurosongu 2003. godine. Nakon početnog uspjeha postalo je jasno kako je lezbijsku priču osmislio menadžment te da Julija i Lena nikada nisu bile u vezi.

t.A.T.u. - 7 Foto: Profimedia

t.A.T.u. - 9 Foto: Profimedia

Kad je Julija zatrudnjela 2004., koncept je potpuno propao. Uslijedili su brojni sukobi, prvo s producentom Shapovalovom, a kasnije i međusobni.

Galerija 30 30 30 30 30

Pogledaji ovo Celebrity Na Thompsonov koncert dolazi sin zbog čijeg se zdravlja povukao iz javnosti: ''Njegova želja je meni zapovijed''

Albumi nakon debija "200 km/h in the Wrong Lane" (Dangerous and Moving, Waste Management) nisu ponovili raniji uspjeh, iako su zadržali solidnu bazu fanova.

Grupa je službeno prestala s radom 2011. godine, iako su se nakratko okupile 2014. za nastup na otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Sočiju, ali iza kulisa odnos između Lene i Julije bio je, kako su priznale, gotovo nepostojeći.

t.A.T.u. - 8 Foto: Profimedia

t.A.T.u. - 1 Foto: Profimedia

t.A.T.u. - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova nećakinja sunčala se bez majice, prizore je podijelila na Instagramu

S dolaskom 2020-ih, počela su šuškanja o povratku, kada su potvrdile da rade na turneji okupljanja. U međuvremenu, Volkova je sve više postajala pristaša plastičnih operacija i Vladimira Putina te se kandidirala za ruski parlament na njegovoj listi i često izazivala negativne reakcije protiv LGBTQ+ zajednice, unatoč tome što je t.A.T.u. upravo na toj priči izgradio karijeru. Katina, koja posljednjih godina živi na relaciji SAD - Rusija, od njezinih stavova se ogradila te se javno zalagala za toleranciju i ljudska prava.

Početkom srpnja 2025. najavile su nove zajedničke projekte, što je razveselilo mnogobrojne fanove koji bi htjeli ponovno vidjeti t.A.T.u. na sceni.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jako hrabra kombinacija! Maji Šuput ispod škakljivog topića izvirile grudi

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Splitska glumica u zelenom badiću javila se iz Švedske: "Bez filtera!"

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ovo su pomagači u slučaju osramoćenog repera, imenovali su ih svi svjedoci na suđenju

Pogledaji ovo Celebrity Neven Ciganović u zagrljaju mame naše mlade nogometne nade svima je zapeo za oko