Snima se film o Britney Spears! Ovo su svi detalji

Universal Pictures će snimiti film o Britney Spears temeljen na njenim memoarima “The Woman in Me”, a redatelj će biti Jon M. Chu. Film će prikazati turbulentni život pop zvijezde, uključujući njene glazbene uspjehe i osobne izazove, te će biti produciran u suradnji s producentom Marcom Plattom.

Universal Pictures dobio je prava za film o (posrnuloj) pop princezi, Britney Spears, a prema pisanju Varietyja, projekt će povjeriti redatelju s kojim već surađuje na iščekivanom mjuziklu čija je premijera najavljena za studeni ove godine. Naime, film će ponuditi turbulentnu životnu priču pjevačice i glumice i to na temelju memoara koje je Britney Spears objavila u listopadu 2023., pod naslovom “The Woman in Me”.

Dakle, film bi trebao režirati Jon M. Chu, redatelj Zlice (Wicked), filmske adaptacije istoimenog bestselera Gregoryja Maguirea iz 1995., koji je 2003. pretvoren u uspješni brodvejski mjuzikl. Osim Chua, u projekt bi trebao biti uključen i Marc Platt, producent Zlice koji će istu funkciju imati i u biografskom filmu slavne pjevačice koja je svoju karijeru započela još kao djevojčica.

Podsjetimo, danas 42-godišnja Britney Spears, karijeru je započela kao dječja zvijezda u The Mickey Mouse Clubu, zajedno s budućim zvijezdama poput Justina Timberlakea i Christine Aguilere. Svoj prvi album, “…Baby One More Time” objavila je 1999., kad je imala tek 18 godina i stekla svjetsku slavu. Taj je njezin debitantski album prodan u više od 25 milijuna primjeraka širom svijeta te i dalje slovi za jedan od najprodavanijih albuma svih vremena.

Samo godinu dana kasnije, objavila je drugi album – “Oops!… I Did It Again” (2000.) – koji je također postigao veliki komercijalni uspjeh, a pjevačica je ispisala povijest kao najmlađa umjetnica čija su se prva četiri albuma našla na prvom mjestu Billboard 200 ljestvice.

No, osim kao pop zvijezda, Britney Spears je ostavila traga i kao glumica. Tako smo ju imali prilike gledati u filmu Zauvijek prijateljice (Crossroads, 2002.), kao jednu od tri djevojke koje kreću na putovanje kroz Ameriku kako bi pronašle sebe i ostvarile svoje snove. Iste godine imala je i cameo ulogu u SF komediji Austin Powers u Goldmemberu (Austin Powers in Goldmember), a njezine arhivske snimke pojavile su se i u dokumentarnom filmu redatelja Michaela Moorea, Fahrenheit 9/11 (2004.) koji kritizira administraciju Georgea W. Busha.

