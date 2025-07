Iza lijepog lica oskarovke krije se skandalozna priča o odnosu s maloljetnim posinkom

Život i karijeru glumice Glorije Grahame obilježio je ljubavni odnos s posinkom koji je još bio maloljetan.

Jedan od najvećih skandala zlatnog doba Hollywooda dogodio se iza zatvorenih vrata slavne glumice Glorie Grahame, dobitnice Oscara za film ''The Bad and the Beautiful'' (1952).

Njezin odnos s posinkom Anthonyjem Rayom, sinom redatelja Nicholasa Raya, izazvao je šok, nevjericu i potpunu promjenu u njezinoj karijeri i životu.

Gloria Grahame - 4 Foto: Profimedia

Gloria Grahame udala se za Nicholasa Raya 1948., a njegov sin Tony iz prethodnog braka s vremenom se preselio u njihov dom. Prema tvrdnjama Nicholasa, doživio je šok kada je navodno zatekao tada 13-godišnjeg Tonyja u krevetu s vlastitom suprugom. Iako su te optužbe bile godinama obavijene šutnjom i teorijama, razvod para 1952. godine pokrenuo je lavinu glasina.

Memoari Anthonyja Raya, napisani krajem 1950-ih, a objavljeni tek desetljećima kasnije, dodatno su zaintrigirali javnost. U njima opisuje kako je Gloria bila ta koja ga je poticala na intimnost, alkohol i pušenje dok je bio još maloljetan. No neki izvori tvrde da je njihova prava veza započela kasnije, kad su se ponovno povezali kao odrasli, prenosi Daily Mail.

Gloria Grahame - 2 Foto: Profimedia

Anthony je Gloriju upoznao napretek stigavši iz New Yorka očekujući da će ga dočekati njegov otac. Njih dvoje su se vidjeli samo nekoliko puta tijekom godina, ali Nick je bio previše zauzet da bi dočekao sina s aviona.

Umjesto toga, poslao je svoju lijepu, elegantnu i slavnu mladu suprugu, koja je nosila kašmirski pulover s V-izrezom. Dok ga je vozila natrag u Malibu u svom crnom Cadillac kabrioletu, Gloria je zamolila Tonyja da joj zapali cigaretu Pall Mall.

U njegovim memoarima jasno je da se od početka prema njemu ponašala kao da je puno stariji, i on je bio polaskan.

Godine 1960., samo osam godina nakon razvoda od njegova oca, Grahame se tajno udala za Anthonyja Raya u Tijuani, Meksiko. On je tada imao 23 godine, a ona 36. Brak je bio strogo čuvana tajna – sve do 1962., kada je otkriven u tabloidima i izazvao ogroman moralni šok u tada konzervativnom društvu.

Gloria Grahame - 7 Foto: Profimedia

U svojim memoarima iz 1958., Tony je napisao: ''Nisam imao kontakt s Glorijom otkad mi je bilo 13 godina, ali sam čeznuo za njom tijekom tinejdžerskih godina. Pratio sam je kroz njezine filmove... Kad sam stigao u Kaliforniju, nazvao sam je. Željela me je odmah vidjeti. Želio sam je odmah vidjeti. Dogovorili smo se da se nađemo na uglu Laurel Canyona i Ventura Boulevarda. Vozila bi - kao i toliko godina prije - crni Cadillac kabriolet. Kad se zaustavila, uskočio sam i dugo smo se grlili. Vidio sam da je na stražnjem sjedalu kofer i kutija s namirnicama. Odvezli smo se do skromne pansiona koju sam unajmio i raspakirali Glorijine stvari. Nije došla u posjet od sat vremena. Došla je ostati. Gloria i ja smo se vjenčali 13. svibnja 1960..''

Njihov odnos bio je osobito problematičan za javnost jer su, iako nisu bili krvno povezani, imali gotovo majčinsko-posinački odnos. Otkriće vjenčanja donijelo je kraj Glorijinoj karijeri kakvu je poznavala – hollywoodski studiji su je počeli izbjegavati, a mnogi su je smatrali nepoželjnom figurom.

Nakon što je skandal izbio u javnost, bivši suprug Cy Howard iskoristio je situaciju i pokušao dobiti skrbništvo nad njihovom kćeri, tvrdeći da je Gloria nestabilna i loš roditelj. Uslijedio je niz emocionalnih i psiholoških kriza, a 1964. Grahame je završila na psihijatriji gdje je primala elektrokonvulzivnu terapiju.

Gloria Grahame - 5 Foto: Profimedia

Unatoč turbulentnoj prošlosti, brak s Anthonyjem Rayom potrajao je čak 14 godina, a zajedno su imali dva sina – Anthonyja Jr. i Jamesa. Ipak, razveli su se 1974.

Nakon raspada karijere u Hollywoodu, Gloria je veći dio kasnijeg života provela nastupajući u kazalištu i gostujući na televiziji. Godine 1981. preminula je od raka dojke u dobi od samo 57 godina. Anthony Ray, koji je nastavio raditi u filmskoj industriji, preminuo je 2018.

Gloria Grahame - 6 Foto: Profimedia

Iako su godine prošle, odnos Glorie Grahame i Anthonyja Raya i dalje izaziva podjele: je li riječ o nepojmljivoj zloupotrebi ili o neobičnoj, ali stvarnoj ljubavi.

