Osvanula nova snimka: Šuput i mladi Splićanin ponovno uhvaćeni zajedno!

Maja Šuput i Šime Elez viđeni su na ručku na otoku Istu, mahali su snimatelju koji ih je uhvatio.

Nakon što se brzinom munje Hrvatskom proširila vijest o mogućoj romansi Maje Šuput i mladog Splićanina Šime Eleza, dvojac je sada ponovno viđen zajedno.

U jednom restoranu viđeni su na otoku Istu, netom prije Majina nastupa. Čitatelj 24sata zatekao ih je u subotu navečer u dobrom raspoloženju, a par je, sudeći po svemu, bio sasvim opušten, čak su i mahnuli kameri.

Podsjetimo, par dana prije toga uhvaćeni su u strastvenom zanosu na jahti, a njihovi prizori ostavili su javnost bez teksta.

Šuput je za IN magazin komentirala njihov odnos.

''Ja bih voljela, pošto smo mi prvi u treningu već danima, a ja ne znam jesmo li mi u trendingu zbog pjesme ili se ljudi idu uvjeravat ima li tu kemije ili nema, pa bih ja voljela da ljudi sami prosude kad pogledaju spot. Da li smo mi tako dobri glumci ili je to zaista prava kemija!'', bio je Majin odgovor, a oni koji su ih vidjeli kažu da si lijepo stoje.

''Hahaha...pa znam, meni sve lijepo dobro stoji. Mi smo stvarno Šimu pikirali kao frajera koji se zaista uklapa u nekakav vizual koji ja želim, ali ne samo ja jer ovo nije spot za mene, ovo je spot za gledatelje, pa sam razmišljala glavom drugih gledateljica... On izgleda tako malo talijanski, španjolski, mediteranski, ali ne hrvatsko mediteranski i nekako se spojio u taj istarski vibe. Ispalo je tako dobro da ni meni nije dobro! Evo, hahaha...'', kaže.

Je li u pitanju ljetni flert ili Majino srce ponovno zaljubljeno kuca, teško je procijeniti, no sigurno je da je odabir Šime za ulogu u njezinu videospotu, pravi pogodak.

''Bila je moja ideja jedna druga, imala sam ideju tri dečka, tri cure jer je spot snimam u jednoj prekrasnoj vili. Imali smo toliko malo vremena za tu organizaciju, onda smo nazvali agenciju, tražili modele, nismo mogli naći, ja sam svaki dan na putu. Onda su me nazvali moji dečki, menadžerica, i svi su rekli ''Zakaj ne nazoveš Šimu?'' Bila je srijeda, četvrtak, a spot se snima u nedjelju. Ja zovem čovjeka - Čuj, moji su rekli da bi bilo zgodno da snimiš spot sa mnom. A on je rekao - a kad je to? Za tri dana! Dobro! I to je to! Niti je on pitao, niti je tražio pjesmu, ma ništa nije pitao. Ispalo je jako na brzinu, ali je ispalo savršeno.''

