Jubilarna Fotosofia Damira Hoyke: Evo koja je sve poznata lica okupio!

Nogometnim rječnikom rečeno – bio je to spektakl na terenu, pravo nadmetanje u kreativnosti. Tako je proslavljeni zagrebački fotograf Damir Hoyka opisao atmosferu jubilarnog Fotosofia Celebrity Daya, čija je 20. jubilarna sezona prošla u slavljeničkom, ali i iznimno radnom duhu.

U dinamičnom ritmu snimanja, gdje je svaki kadar bio nova prilika za pomicanje granica, svi su dali svoj maksimum: Hoykini seminaristi su neumorno smišljali nove ideje, a poznati gosti su se rado prepustili kreativcima iza fotoobjektiva.

Fotosofija Damira Hoyke - 1 Foto: PR

''Iznimno sam zahvalan kolegama iz show businessa koji već 20 godina u svojim pretrpanim rasporedima pronalaze vrijeme za Fotosofiju i dolaze na set motivirani da

izađu iz svoje zone sigurnosti. Mojim seminaristima je Celebrity snimanje iznimno vrijedno iskustvo, u vrlo kratkom vremenu moraju pridobiti poznatu osobu za portretiranje te u svakom trenutku trebaju biti spremni za promjenu plana - jer nisu sve ideje za svakoga, i to treba uvažiti'', rekao je Hoyka koji je ove godine, kako i priliči velikom jubileju, ugostio rekordan broj poznatih osoba.

Fotosofija Damira Hoyke - 4 Foto: PR

Jedan od njih, Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, prvi je put stao pred objektiv Hoykinih seminarista te je u stanci između dva snimanja otkrio nekoliko svojih razmišljanja o fotografiji.

''Najdraže su mi fotke iz djetinjstva, kada sam kao dječak snimljen na moru s mojim prijateljima i roditeljima, to su uspomene za vječnost. A danas, kada je moje radno mjesto nogometna klupa, sve fotke koje su tamo nastale su najbolje, čak i one na kojima sam ljut ili nervozan'', rekao je Zlatko Dalić koji je tijekom karijere imao prilike fotografirati se s mnogim poznatim osobama i vrhunskim sportašima, no kada bi

morao birati omiljenu fotografiju to bi bila fotka snimljena prije godinu dana u Vatikanu s Papom Franjom.

Fotosofija Damira Hoyke - 3 Foto: PR

Kao pravi domaćin, goste je na Fotosofia setu u prostoru Katran Zagreb Industrija 5Reković dočekao Mario Petreković, komičar, glumac i voditelj, te je prvi zasjeo na ''vruću električnu stolicu''. Svoju nepoznatu stranu Hoykinim su seminaristima hrabro pokazale glumice Sandra Lončarić i Vini Jurčić, obje prvi puta na Fotosofiji, te njihovi

kolege glumci Amar Bukvić, Jan Kovačić, Matija Kačan, Marko Cindrić, Ammar Mešić i Kristijan Petelin.

Fotosofija Damira Hoyke - 5 Foto: PR

Fotosofija Damira Hoyke - 6 Foto: PR

''Uz poznate veterane koji već godinama podržavaju Fotosofiju, ponosan sam što se svake sezone na našem setu pojavljuju nove zvijezde - to samo dokazuje koliko Hrvatska ima kreativnih i talentiranih ljudi, ispred i iza kamere”, istaknuo je Hoyka te

dodao kako su i ove godine veliki doprinos kvaliteti fotografija dale ženske snage iz Callegari-talijanske škole mode i dizajna - Monika Maček, Selena Belužić i Nika Komar - koje su bile zadužene za make-up i frizure.

Fotosofija Damira Hoyke - 2 Foto: PR

