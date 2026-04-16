Još kao tinejdžer priznao je da voli muškarce, a godinama kasnije saznao je da ima sina

Godinama nije znao da ima sina, a jedan susret promijenio mu je život. Danas 45-godišnji Karamo Brown i njegov 29-godišnji sin dijele priču koja je sve samo ne obična.

Karamo Brown, američki televizijski voditelj i zvijezda emisije ''Queer Eye'', otac je dvojice sinova, no njegova obiteljska priča daleko je od uobičajene.

Naime, još kao tinejdžer otvoreno je priznao da je gej, no prije toga dogodila se situacija koja će mu godinama kasnije potpuno promijeniti život. U srednjoškolskim danima s najboljom prijateljicom odlučio je izgubiti nevinost, nakon čega su ubrzo izgubili kontakt.

''Bio sam gej već s 14 godina, ali imao sam najbolju prijateljicu Stephanie i odlučili smo – kao mladi i brzopleti – izgubiti nevinost zajedno. Nakon što se dogodilo, rekao sam da se to više neće ponoviti, znao sam koji je moj put'', ispričao je u emisiji Jennifer Hudson Show.

Godinama kasnije živio je svoj život ne znajući da je postao otac, sve dok mu 2006. godine na kućnu adresu nisu stigli sudski dokumenti za alimentaciju. Kako je otkrio, radilo se o tada desetogodišnjem dječaku, a na dokumentima je prepoznao ime svoje prijateljice iz srednje škole Stephanie Brooks.

Nakon što je test očinstva potvrdio da je dječak koji se zove Jason zaista njegov sin, Karamo se pripremio za prvi susret, koji mu je, kako kaže, promijenio sve.

''Kad sam upoznao svog sina, bilo je kao da se nešto u meni što je nedostajalo odjednom popravilo'', priznao je.

Ubrzo je preuzeo skrbništvo nad Jasonom, a kasnije je posvojio i njegova polubrata Christiana. Koliko mu je očinstvo promijenilo život, istaknuo je i u intervjuu za People.

''Moj sin mi je spasio život – i koliko god ljudi govorili da sam ja spasio njega, on je spasio mene jer mi je dao priliku da shvatim da postoji nešto više od mene samog'', rekao je 2019. godine.

Njihov odnos nije uvijek bio jednostavan, a tijekom godina su prolazili i kroz uspone i padove. Jedan od izazovnijih trenutaka bio je kada mu je Jason s 21 godinom otkrio da je panseksualan – odnosno da ga privlače osobe bez obzira na njihov spol ili rodni identitet. Jason je tada priznao kako je zbog očeva javnog imidža bio nesiguran da to podijeli s njim.

''Riječ je o mladiću koji je odrastao u kućanstvu gdje mu je otac otvoreno gej, a ipak je postojao strah da mi to kaže. Kada mi je rekao da se identificira kao panseksualan, bio sam, prije svega, razočaran, malo me to i povrijedilo'', priznao je Karamo za The Advocate.

Ipak, emocije su se brzo smirile, a iskren razgovor dodatno ih je zbližio – nazvao je sina i dao mu do znanja koliko ga voli, dok je Jason kasnije priznao:

''Trebao sam odmah biti iskren s ocem.''

Poput oca, i on je pronašao svoj put u svijetu zabave, a studirao je glumu u Los Angelesu. Taj mladić danas ima 29 godina, piše People.

