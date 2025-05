Nestanak i ubojstvo glazbene zvijezde: Je li svojom pjesmom najavio vlastitu sudbinu?

Walter Scott, nestao je 1983., a četiri godine kasnije otkriveno je da su ga ubili supruga JoAnn i njezin ljubavnik James Hahn, čime je njegova pjesma jezivo postala proročanstvo vlastite sudbine.

U svijetu glazbe, pjesma "The Cheater" bila je svojevrsno upozorenje o izdaji i prijevari. No, ono što nitko nije mogao predvidjeti jest da će upravo pjevač tog hita, Walter Scott, nekoliko godina kasnije postati žrtva priče koja jezivo odražava poruku njegove pjesme.

Njegovo ubojstvo šokiralo je Ameriku, a okolnosti koje su izašle na vidjelo godinama kasnije – bile su poput filmskog trilera.

Walter Scott, pravim imenom Walter Simon Notheis Jr., bio je frontmen benda Bob Kuban and The In-Men, a 1966. godine proslavio se hitom "The Cheater". Ironično, upravo je ta pjesma – o čovjeku koji razara veze i obitelji – postala mračna najava njegove vlastite sudbine.

Dana 27. prosinca 1983., Walter je nestao bez traga. Njegova supruga JoAnn tvrdila je da je otišao na poslovni sastanak i da se nije vratio. Policija je započela istragu, ali bez konkretnih tragova, slučaj je ubrzo zahladio.

Obitelj i prijatelji nikada nisu povjerovali u verziju događaja koju je ispričala supruga. Walterovi roditelji i sin sumnjali su da nešto nije u redu. Tek 1987. godine, četiri godine nakon njegova nestanka, policija je otkrila istinu koja je sve ostavila bez riječi.

Njegovo tijelo pronađeno je u cisterni za vodu, zakopanoj u dvorištu kuće Jamesa Hahna – tadašnjeg ljubavnika, a kasnije i supruga Walterove udovice JoAnn.

Istraga je pokazala da su JoAnn i Hahn godinama imali aferu. Dok je Walter još bio živ, njih dvoje su planirali njegov nestanak kako bi se mogli vjenčati – što su i učinili ubrzo nakon njegova nestanka.

James Hahn je upucao Waltera u leđa i potom njegovo tijelo sakrio u cisterni koju je zakopao iza svoje kuće. Godinama je nastavio živjeti kao da se ništa nije dogodilo – čak je i oženio JoAnn.

Nakon otkrića tijela, James Hahn je osuđen za ubojstvo, dok je JoAnn osuđena za saučesništvo i prikrivanje zločina. Pokušala je zadržati sve za sebe, uključujući i životnu policu osiguranja od koje je profitirala, ali pravda ju je sustigla.

Najjeziviji detalj ostaje činjenica da je njegova najveća pjesma "The Cheater" gotovo proročki najavila njegovu tragičnu sudbinu – ubijen zbog prijevare, ljubomore i pohlepe.

