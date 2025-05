Najbolji horor filmovi temeljeni na video igrama

Horor žanr vrhunski je žanr u industriji videoigara a igre za zastrašuju i zabavljaju igrače od 90-ih. Mnoge od njih adaptirane su za film a svima je zajedničko da su uspješne na kino blagajnama ali kritičarima ne sjedaju najbolje.

Horor je vrhunski žanr u industriji videoigara, a horor igre zastrašuju i zabavljaju igrače od '90-ih godina 20. stoljeća. Vrlo su kreativne i pružaju jedinstvene zaplete, likove i doživljaj igranja. Mnoge igre stekle su kultni status, doživjele mnogobrojne nastavke i pretvorene su u velike medijske franšize. Dakako, dio tog kolača zagrizli su i filmaši, koji su uvijek u potrazi za novim idejama za filmove.

Mnoge igre su ekranizirane za film, neke od njih bile su pristojne, a druge baš i ne. Ono što je kod svih adaptacija zajedničko je to da su (u pravilu) vrlo uspješne na kinoblagajnama, ali kritičarima baš ne sjedaju najbolje. Hororac Until Dawn (2025.), koji je odnedavno u našim kinima, slijedi taj primjer. Film je dobio vrlo podijeljene kritike, ali je na blagajnama u prva tri dana prikazivanja zaradio 35,7 milijuna dolara na budžet od 15 milijuna.

Ovom prilikom, Kinofilm vam donosi izbor pet najboljih horor filmskih užitaka koji se temelje na videoigrama. Dakako, preporučujemo da zaigrate i te igre!

5. Ao Oni (2014.)

Ao Oni besplatna je horor igra iza koje stoji Noprops. Igra je prvi put objavljen u Japanu u studenom 2008. godine, gdje je stekla i kultni status. Naslov igre na japanskom znači “Plavi demon”. Njena obnovljena verzija objavljena je na Steamu i za Nintendo Switch prošle godine. Igrač u igri kontrolira Hiroshija dok istražuje zaključanu vilu, skuplja predmete i rješava zagonetke kako bi iz nje pobjegao.

Godine 2014., s kultnim statusom i mnogobrojnim obožavateljima, ova igra je adaptirana za film u trajanju od svega 70 minuta (engleski naslov filma: Blue Demon). Radnjom prati šest srednjoškolaca koji se nađu se zarobljeni u napuštenoj kući gdje ih progoni Ao Oni (plavi demon). Redatelj filma Daisuke Nibayashi pohvaljen je jer je uspio prenijeti atmosferu i napetost igre. Izgled demona je prilično vjeran onome u igri pa je mnogima više smiješan nego strašan. Godine 2015. snimljen je reboot, Ao Oni ver. 2.0, koji je režirao Hideaki Maegawa. Film prati sličnu priču, ima gotovo isto trajanje i istih šest likova kao i prvi film ali to su njihove različite verzije.

Spomenimo da je godine 2017. napravljena i animirana verzija ove igre Ao Oni: The Animation. No, film je veliko odstupanje od franšize, svojom radnjom prati skupinu studenata koja istražuju legendu i njezinu moguću vezu s videoigrom Ao Oni.

4. Five Nights at Freddy’s (2023.)

Kadar iz videoigre “Five Nights at Freddy’s” (Foto: Steel Wool Games)

Survival horor igra Five Nights at Freddy’s objavljena je 2014. godine a osmislio ju je Scott Cawthon. Igra je osvojila svijet zbog svoje jednostavne, ali učinkovite igre. Nakon toga, pojavilo se nekoliko nastavaka, od kojih je svaki dodavao varijacije klasične formule. Radnja se vrti oko Freddy Fazbear’s Pizzerije koja je tijekom dana pitomo mjesto s bezopasnim animatroničkim životinjskim maskotama koje uveseljavaju goste a noću one postaju smrtonosne, što nije dobro za noćnog čuvara.

Filmska adaptacija dugo vremena je najavljivana a napokon realizirana krajem listopada 2023. godine. Film je režirala Emma Tammi, koja je i koscenaristica filma s autorom igre Scottom Cawthonom i Sethom Cuddebackom. Sama priča filma slijedi sličnu premisu kao i igre a u glavnoj ulozi je Josh Hutcherson. Film je dobio mješovite kritike a najveći prigovor mu je bio da je pokušao napraviti previše stvari odjednom. Međutim, u svom prvom vikendu prikazivanja, Five Nights at Freddy’s doslovno je pomeo svu konkurenciju i postao jedna od najvećih adaptacija videoigara i savršen film za Noć vještica. A to je i više nego dobra preporuka.

Nastavak filma, naslovljen Five Nights at Freddy’s 2, svoju premijeru imat će 5. prosinca ove godine. Jedan je od najiščekivanijih ovogodišnjih horora a u glavnoj ulozi ponovno ćemo gledati Josha Hutchersona.

