Jeste li odrasli uz Hlapića? Dokažite to u ovom kvizu!

Testirajte svoje znanje o jednom od najomiljenijih hrvatskih animiranih filmova!

U Hrvatskoj vjerojatno ne postoji dijete koje barem jednom nije čulo za "Čudnovate zgode šegrta Hlapića". Bilo da je jednom pogledao animirani film ili pročitao knjigu na kojoj je baziran, "Čudnovate zgode šegrta Hlapića" sastavni je dio literature s kojom su mnogi odrasli.

Istoimeni animirani film objavljen je 1997. nakon čak šest godina rada na njemu, a svojedobno je postao najgledaniji hrvatski animirani film. Koliko je bio popularan, pokazuje i to da je bio hrvatski kandidat za Oscara za kategoriju najboljeg stranog filma, i to iste godine kada je Japan nominirao "Princezu Mononoke".

Kako bismo provjerili koliko znate radnju, pripremili smo jedan kviz u kojem će samo najveći fanovi imati sve točno.

Koilko dobro znate "Zamku za roditelje", provjerite OVDJE.

Koliko znate o "Hulku", provjerite OVDJE.