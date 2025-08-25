Koliko znate o glumici čiji život i karijera redovito pune medijske stupce?

Blake Lively već je dugo u središtu pozornosti, a sada možete vidjeti jeste li pravi poznavatelj njezine priče.
Jedna od najpoznatiijih holivudskih glumica, Blake Lively ovih dana imala je velik razlog za slavlje - proslavila je 38. rođendan. Publika je obožava zbog talenta, šarma i stila, a njezin privatni i poslovni život uvijek izazivaju veliku pažnju.
naslijedila ljepotu
Znate li čija je ovo kći? Mama joj je jedina Hrvatica koju krasi titula najljepše žene na svijetu
''rečeno mi je...''
Proslavljena Osječanka iznenada završila u bolnici: ''Bol, obilno krvarenje i upale...''
iza nje je težak život
Znate li tko je ovo? Djed joj je bio ikona prošlog stoljeća, sličnost je nevjerojatna
Nedavno se našla i u središtu pravne bitke zbog tužne koju je Justin Baldoni kao protumjeru podnio protiv nje i njezina supruga, nakon što je ona podnijela tužbu za seksualno uznemiravanje i uništavanja ugleda.
No, koliko zapravo znate o slavljenici? Jeste li pravi obožavatelj ili samo površno pratite njezin glamurozni život? Riješite naš kviz i saznajte!
Riješite naš kviz i provjerite jeste li pravi fan kralja rock'n'rolla! Kviz pronađite OVDJE.
Mislite da znate sve o jednom od najvećih bendova u Hrvatskoj ikad, Prljavom kazalištu? Provjerite uu našem kvizu OVDJE.