Koliko znate o glumici čiji život i karijera redovito pune medijske stupce?

Blake Lively već je dugo u središtu pozornosti, a sada možete vidjeti jeste li pravi poznavatelj njezine priče.

Jedna od najpoznatiijih holivudskih glumica, Blake Lively ovih dana imala je velik razlog za slavlje - proslavila je 38. rođendan. Publika je obožava zbog talenta, šarma i stila, a njezin privatni i poslovni život uvijek izazivaju veliku pažnju.

Nedavno se našla i u središtu pravne bitke zbog tužne koju je Justin Baldoni kao protumjeru podnio protiv nje i njezina supruga, nakon što je ona podnijela tužbu za seksualno uznemiravanje i uništavanja ugleda.

No, koliko zapravo znate o slavljenici? Jeste li pravi obožavatelj ili samo površno pratite njezin glamurozni život? Riješite naš kviz i saznajte!

