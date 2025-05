Brojni fanovi teško bi danas prepoznali glumca iz popularne serije 2000-ih!

Mnogi fanovi serije "Dawson's Creek" danas bi teško prepoznali Kerra Smitha, koji je tumačio ulogu Jacka McPheeja.

Serija "Dawson's Creek" oblikovala je živote mnogih milenijalaca, a u glumačku elitu poslala svih četvero glavnih glumaca, Jamesa van der Beeka, Katie Holmes, Michelle Williams i Joshue Jacksona. Iako su njihovi likovi bili veoma bliski, njihov krug ipak nije bio toliko zatvoren te su im se često priključili i neki drugi prijatelji. Jedan od njih je bio Jack McPhee, kojeg je tumačio danas 53-godišnji Kerr Smith.

Kerr Smith - 1 Foto: Profimedia

Kerr Smith - 4 Foto: Profimedia

Kerr Smith - 5 Foto: Profimedia

Kerr Smith - 3 Foto: Profimedia

U odnosu na dane Jacka McPheeja, jednog od prvog otvoreno gay lika koji se poljubio s drugim muškarcem u prime time televiziji, Smith nije izgubio na svom šarmu, no teško ga se može prepoznati sa sijedom kosom i bradom.

Kerr Smith - 1 Foto: Instagram

Kerr Smith - 4 Foto: Instagram

Kerr Smith - 3 Foto: Instagram

Kerr Smith - 2 Foto: Youtube

Kerr Smith - 1 Foto: Youtube

Danas živi daleko od Hollywooda, točnije u državi Utah, otkud na društvenim mrežama dijeli fotografije iz prirode, baveći se planinarenjem, skijanjem i ribolovom. Osim toga, sa suprugom vodi wellness tvrtku te je certificirani pilot i uživa u vožnji motociklom.

Nakon završetka serije, Smith je ostvario zapažene uloge u filmovima poput "Final Destination" i "My Bloody Valentine 3D". Na televiziji se pojavljivao u serijama kao što su "Charmed", "NCIS", "The Fosters", "Zločinački umovi", "The Fosters", "Agents of S.H.I.E.L.D." i "Riverdale2, gdje je tumačio ravnatelja Holdena Honeyja, a od 2023. godine nije ostvario novi glumački projekt.

Unatoč tome, ostao je aktivan u svijetu showbusinessa, pa ga se povremeno može vidjeti na konvencijama i događanjima vezanim uz "Dawson's Creek", a na jednom takvog događaju se susreo s Jamesom van der Beekom.

Jeste li pratili "Dawson's Creek", pišite nam u komentarima!

Kako danas izgleda Joshua Jackson, pogledajte OVDJE.

