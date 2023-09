Procurili detalji bizarnog plana Kanyea Westa, pogledajte kamo se htio sakriti od slavnog klana s kojim je bio blizak!

Kanye West htio je sagraditi sklonište od Kardashiana i Clintona, a detalje je otkrio njegov bivši voditelj projekta Tony Sayon koji ga sada zbog toga tuži.

Kontroverzni američki reper Kanye West želio je ukloniti sve prozore i struju iz svoje kuće u Malibuu vrijedne 57 milijuna dolara kako bi je pretvorio u sklonište od bombi preostalih iz 1910. godine, a zbog čega ga tuži bivši voditelj projekta preuređenja, Tony Saxon.

On naime tvrdi da je dobio otkaz nakon što je izrazio zabrinutost zbog ekstremne opasnosti takvih postupaka, piše TMZ. Prema Saxonovoj tužbi, koju je nedavno podnio Višem sudu okruga Los Angeles, on je bio angažiran za projekt u rujnu 2021. godine i radio je po 16 sati dnevno na kući na plaži koju je dizajnirao Tadao Ando.

Tvrdi da je spavao na podu kuće dok je radio kao voditelj projekta, čuvar i zaštitar 24 sata svih sedam dana u tjednu za imanje i da mu je West platio samo tjedan dana rada i ignorirao sve njegove brige i upozorenja, sve dok konačno nije dobio otkaz u studenom 2021., nakon što je odbio ukloniti prozore i struju iz kuće.

Kanye je predložio unos velikih generatora u kuću, ali Saxon je bio zabrinut da bi to moglo dovesti do požara zbog čega mu je reper prijetio i rekao da će ga smatrati neprijateljem ako ne ispuni njegovu viziju.

"Ako ne budeš radio ono što ti kažem, nećeš raditi za mene, neću ti više biti prijatelj i samo ćeš me vidjeti na TV-u", poručio mu je Kanye.

On mu je na to rekao da ne gleda TV i dobio otkaz na licu mjesta. U tužbi je naveo i da je reperova vizija kuće bila napraviti nešto poput skloništa od bombi iz 1910. godine, srušiti mramorne kupaonice, ukloniti prozore, vodovod i struju. Navodno je htio i stepenice zamijeniti toboganima. Sada ga tuži za brojna kršenja zakona o radu i za neisplaćene plaće i odštete u iznosu većem od milijun dolara.

"Trebali smo sve to izvaditi i na neki način mu sagraditi špilju šišmiša", objasnio je Saxon, dodajući da je reper želio mjesto na kojem se može sakriti od Clintona i Kardashiana.

On je isprva vjerovao da je riječ o nekom umjetničkom projektu, no kasnije je shvatio da Kanye zapravo želi živjeti u njemu bez struje, okružen biljkama, baterijskim svjetiljkama, u mraku. Na nedavnim fotografijama kuće masivni prozori koji se prostiru od poda do stropa s pogledom na ocean su uklonjeni, čini se da se unutrašnjost kuće raspada, a metalne ograde hrđaju od neprestane izloženosti slanom zraku, vjetru i vodi.

West je spornu nekretninu kupio u rujnu 2021. te zatražio pomoć slavnog japanskog arhitekta Tadaa Anda i doveo vrhunske izvođače da nadgledaju opsežne planove preuređenja. Ali do sljedećeg ljeta renoviranje je zaustavljeno i opustošena vila bez prozora ostala je prazna.

Njegovi susjedi rekli su za TMZ da je vila jednostavno ostavljena da trune i da nisu vidjeli nikoga u blizini već mjesecima. Kanye je na imanju viđen prije godinu kada je provjeravao kako napreduju radovi, a uz to je vlasnik nekoliko drugih nekretnina diljem zemlje, uključujući prostrani ranč u Calabasasu u Los Angelesu, koji je kupio za 3 milijuna dolara 2019. godine. Također posjeduje još jedan prostrani ranč u Wyomingu, koji je kupio kad je navodno postao opsjednut tom saveznom državom na Srednjem zapadu prije nekoliko godina.

